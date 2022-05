LECCO – L’Informagiovani del Comune di Lecco, all’interno del progetto “Or.A – Orientamento in azione”, realizzato in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia, propone per il mese di maggio la prima rassegna sulla prevenzione e il benessere giovanile dal titolo “Alla nostra salute!”.

L’iniziativa è dedicata in particolare agli studenti delle scuole superiori e, più in generale, ai giovani e vuole stimolare l’attenzione verso le tematiche legate alla prevenzione, accrescere il livello di consapevolezza giovanile rispetto ai fattori di rischio individuati e aumentare la conoscenza dei servizi a loro disposizione in tema di benessere e partecipazione attiva. L’obiettivo finale è quello di promuovere la strutturazione di un sistema di rete in tema di prevenzione.

Il programma ha preso avvio giovedì 5 maggio alle 18 con una diretta Instagram sul profilo @Infomagiovani_lecco, a cui ne faranno seguito altre due nei giovedì successivi, 12 e il 19, allo stesso orario, sulle tematiche di alcool, droga e gioco d’azzardo con un operatore del Noa di Lecco. La rassegna proseguirà venerdì 13 e martedì 24 con altre due dirette Instagram, sempre in programma alle 18, sulla dipendenza dagli schermi e sulla prevenzione alla violenza online con Associazione Lime. Martedì 10 e venerdì 20, alle 18, in presenza un “corso conoscitivo e informativo di primo soccorso e presentazione delle possibilità di lavoro e volontariato in CRI“, a cura della Croce Rossa Italiana Giovani di Lecco. È previsto un numero massimo di partecipanti, ed è obbligatoria la partecipazione ad entrambi gli incontri; per iscriversi è necessario compilare questo form.

Un’altra iniziativa di cittadinanza attiva, sempre relativa al tema della prevenzione, è in programma per martedì 17 maggio alle 18 con il progetto “Stand up: contro le molestie nei luoghi pubblici“. L’iniziativa, realizzata da L’Oreal Paris in collaborazione con Associazione Alice Onlus e Right To Be, si terrà in modalità webinar interattivo, e avrà una durata di circa un’ora e quindici minuti. È possibile ricevere il link di partecipazione iscrivendosi a questo form.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito dell’Informagiovani, rintracciabile sull’homepage del sito del Comune di Lecco, e sui suoi canali social (Instagram: @Infomagiovani_lecco e Facebook: Informagiovani Lecco).