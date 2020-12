LECCO – Rinnovato il direttivo della associazione Ugdcec Lecco (Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecco), primo sindacato di categoria in Italia, dopo che l’assemblea annuale, tenutasi in streaming lo scorso ottobre, ha eletto la lista che sarà alla guida dell’associazione nel prossimo triennio.

La scelta per la presidenza è ricaduta su Katia Selva, vice Pietro Galli; segretario Stefano Ratti e Andrea Panzeri tesoriere. Completano il direttivo Elena Bianconi, Alice Caldirola, Giacomo Giovanni Lietti, Federica Maisano, Riccardo Panzeri e Daniele Villani.

Costituita a Lecco nel 1993, negli ultimi anni la realtà lariana si è distinta per l’organizzazione di numerosi eventi formativi accreditati, spesso di rilevanza nazionale.

“È per me un onore presiedere la mia Unione locale, oltre che un grande piacere – commenta la neo presidentessa Katia Selva – L’impegno della nuova squadra è orientato a promuovere il confronto e la crescita professionale degli iscritti, rafforzando legami di amicizia e collaborazione tra colleghi, coinvolgendo anche i più giovani, con lo spirito e la determinazione che contraddistingue la nostra associazione e la certezza che l’unione fa la forza”.

“Il nuovo direttivo – prosegue la presidentessa – è composto da giovani e giovanissimi colleghi che hanno già avuto occasione di dimostrare grande collaborazione e piena disponibilità nel curare le iniziative dell’Unione con lo spirito di aggregazione e condivisione che accomuna l’associazione a livello nazionale, e ciò nonostante il periodo particolarmente complesso per la categoria. Diverse sono le proposte formative al vaglio del direttivo da proporre ai colleghi per il prossimo anno, in primis il tradizionale appuntamento di inizio gennaio in tema di manovra economica, ma anche nuovi corsi e progetti in fase di definizione“.