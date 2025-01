GIOVANI COMPETENTI. ATTIVITÀ FORMATIVE IN BIBLIOTECHE, CENTRI ANZIANI E SOCIETÀ SPORTIVE

LECCO – Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco e Bellano, lancia il nuovo bando “Giovani Competenti Junior per la Comunità”, dedicato ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che avranno l’occasione per vivere un’esperienza formativa e contribuire al benessere della propria comunità.

I partecipanti, infatti, potranno scegliere tra diverse attività, quali il supporto in biblioteche, doposcuola, spazi educativi per bambini, centri diurni per anziani o persone con disabilità, e associazioni sportive, all’interno dei Comuni di Ballabio, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Civate, Colico, Costa Masnaga, Cesana Brianza, Garbagnate Monastero, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Pescate, Premana, Rogeno, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago.

Le attività si svolgeranno in collaborazione con organizzazioni ed enti del territorio e in affiancamento a tutor esperti, garantendo un’esperienza formativa e stimolante. L’impegno richiesto è di uno o due pomeriggi a settimana, da febbraio a maggio 2025. Ai partecipanti verrà riconosciuto un buono acquisto finale, spendibile presso alcune realtà commerciali del territorio. Per partecipare al progetto, i candidati devono avere un’età tra i 16 e i 20 anni e la disponibilità di almeno un pomeriggio a settimana.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura compilando il modulo online disponibile sul sito www.livingland.info entro il 21 gennaio 2025. L’iniziativa è resa possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia nell’ambito del bando “Lombardia dei Giovani 2024”.