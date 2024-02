DA LIVING LAND BANDO PER “GIOVANI COMPETENTI” DAI 18 AI 30 ANNI

LECCO – ‘Giovani Competenti Accendi la tua Passione!’, una nuova opportunità firmata Living Land, progetto di Consorzio Consolida, per i giovani dai 18 ai 30 anni che vogliono trasformare la loro passione in un progetto personale rivolto alla comunità.

“Giovani Competenti Accendi la tua passione! è la nuova proposta ispirata dalla forte inclinazione dei giovani ad esprimere la propria creatività e a dare vita a progetti personali e autentici – spiega Eleonora Cortesi, responsabile del progetto Living Land – Offriamo la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di esplorare le loro competenze e trovare insieme la strada per valorizzare i loro talenti”.

L’iniziativa propone, infatti, un percorso, guidato da dei tutor esperti, in cui i giovani selezionati approfondiranno la loro passione (sportiva, artistica, culturale, manuale), costruiranno una proposta progettuale concreta, scegliendo i destinatari (bambini, anziani, persone con disabilità, cittadinanza in generale) le modalità, il luogo e infine vedranno e gestiranno la sua realizzazione.

“Vogliamo che si sentano liberi di creare e sperimentare qualcosa di personale e significativo attraverso le loro abilità, con l’obiettivo di contribuire positivamente alla comunità in cui vivono. Vogliamo che i partecipanti non solo sviluppino progetti che li appassionino, ma che tali progetti abbiano un impatto positivo sui cittadini, creando un legame tangibile tra la loro passione individuale e il benessere della comunità”, conclude Eleonora Cortesi.