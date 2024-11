GIOVANI DEMOCRATICI LECCHESI A BRUXELLES CON I SOCIALISTI EUROPEI

LECCO – Una delegazione dei Giovani Democratici di Lecco ha preso parte alle celebrazioni del 30° anniversario dei Young European Socialists (YES) presso il Parlamento Europeo a Bruxelles. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per le giovanili socialiste europee, riunendo nelle giornate di martedì e mercoledì giovani leader provenienti da tutta Europa per discutere il futuro delle politiche progressiste e il ruolo dei giovani nel plasmare l’Europa di domani.

A rappresentare la delegazione lecchese erano presenti Pietro Radaelli, consigliere comunale di Abbadia Lariana e vicesegretario regionale e segretario provinciale dei Giovani Democratici, insieme a Michele Magrin, consigliere comunale di Merate. Entrambi hanno partecipato attivamente ai lavori promossi dai YES e alla visita alle istituzioni europee, immergendosi nei processi democratici che governano l’Unione Europea e approfondendo i valori condivisi della famiglia socialista europea.

Pietro Radaelli ha commentato così l’esperienza: “È stata un’occasione straordinaria per conoscere da vicino le istituzioni europee e incontrare le giovanili della nostra famiglia politica socialista. Eventi come questo ci ricordano quanto sia fondamentale continuare a costruire ponti tra il livello locale e quello globale, unendo il lavoro politico che svolgiamo nei nostri territori con la prospettiva europea e internazionale. La collaborazione tra giovani progressisti è essenziale per affrontare le sfide del nostro tempo con visione e determinazione.”

La partecipazione della delegazione lecchese rafforza il legame tra i Giovani Democratici e le reti internazionali, confermando l’impegno per un’Europa più equa, solidale e inclusiva. Il 30° anniversario dei YES è stato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per rinnovare il dialogo e il confronto tra le giovani generazioni di leader socialisti.