GIOVANI DEMOCRATICI LECCO, RADAELLI SCRIVE AGLI ELETTORI

Care elettrici e cari elettori,

le prossime elezioni europee e comunali rappresentano un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea e delle nostre comunità locali, ponendosi da spartiacque tra idee diametralmente opposte dello sviluppo del nostro continente nei prossimi anni. In questo contesto, la partecipazione dei giovani al voto assume un ruolo di primaria importanza: la loro voce, spesso trascurata, è essenziale per costruire un futuro che risponda alle loro aspirazioni e necessità.

Uno dei motivi principali per cui è importante che i giovani votino è che le decisioni prese a livello europeo e comunale influenzano profondamente le nostre vite quotidiane e il nostro futuro. A livello europeo, le politiche riguardanti l’occupazione, l’istruzione, l’ambiente e la digitalizzazione sono cruciali per creare opportunità e affrontare le sfide del futuro. A livello comunale, le scelte amministrative incidono direttamente sulla qualità della vita nelle città e nei paesi: dai trasporti pubblici alle strutture sportive, dai servizi sociali alla gestione dei rifiuti.

Come Giovani Democratici da sempre cerchiamo di agevolare la partecipazione democratica di tutte e tutti i giovani della nostra Provincia e, anche questa volta, ci teniamo a sensibilizzare alla partecipazione alle urne i prossimi sabato e domenica.

La nostra scuola di formazione “Amministratori di futuro” per giovani che si affacciano al mondo dei consigli comunali e dell’impegno civico è stata un passo importante per sensibilizzare la nostra generazione all’importanza dell’approfondimento delle tematiche centrali nell’impianto comunale.

Molte e molti sono i giovani, tra cui il sottoscritto in veste di candidato consigliere ad Abbadia Lariana, che quest’anno, con la propria candidatura, intendono perseguire l’impegno democratico che i nostri comuni meritano.

Siamo dunque contente e contenti di augurare in bocca al lupo a tutte e tutti i giovani che si impegneranno come candidate e candidati nelle liste dei consigli comunali, in particolare ai GD impegnati: Laura Bartesaghi ad Annone di Brianza, Gaia Riva a Casatenovo, Lorenzo Meni a Imbersago, Giacomo Arrigoni a Lomagna, Mattia Oreggia a Malgrate, Chiara Consonni e Michele Magrin a Merate.

Come Giovani Democratici siamo poi fieri di sostenere, nelle liste per le elezioni europee del Partito Democratico, le candidature di Elena Accossato, Brando Benifei e Paola Giudiceandrea.

Elena Accossato, segretaria dei GD Piemonte, ha condiviso con noi l’impegno contro lo sfruttamento dei tirocini, per una nuova rappresentanza studentesca, per la salute mentale e tante altre questioni.

Brando Benifei, capodelegazione PD uscente, è stato per noi un punto di riferimento e spesso nostro ospite a Lecco. Ha avuto il coraggio di difendere posizioni fondamentali come quella sul Green Deal, a favore di un’Europa più verde e sostenibile ed è stato premiato come miglior europarlamentare della legislatura, grazie al lavoro che ha portato avanti sull’AI Act, la prima proposta di legge al mondo sull’intelligenza artificiale

Paola Giudiceandrea è invece la candidata del territorio di Lecco, da sempre vicina alla nostra comunità, e siamo sicure e sicuri che saprà portare le nostre istanze al Parlamento Europeo.

Il voto dei giovani alle prossime elezioni europee e comunali è fondamentale per garantire che le loro preoccupazioni e aspirazioni vengano prese in considerazione. È un atto di responsabilità e partecipazione che può influenzare positivamente il futuro delle comunità locali e dell’Europa nel suo insieme. Siamo sicuri che una grande partecipazione giovanile potrà essere determinante nelle sfide del nostro futuro.

Il segretario provinciale dei Giovani Democratici di Lecco

Pietro Radaelli