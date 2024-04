GIOVANI DEMOCRATICI LECCO, LA SCUOLA DI FORMAZIONE PARLA DI WELFARE

LECCO – Prosegue la scuola di formazione per giovani amministratori dal titolo “Amministratori di Futuro: partecipazione, politica e impegno” a cura dei Giovani Democratici di Lecco in collaborazione con UGS Lecco.

L’appuntamento, dal titolo “Welfare e politiche sociali: le misure di un Comune per non lasciare indietro nessuno”, fissato per il 30 aprile alle 21 presso l’Associazione La Colombina a Casatenovo in Piazza per la Pace, riunirà giovani provenienti da tutta la provincia per una serata di apprendimento e condivisione. La serata vedrà la partecipazione di Emanuele Manzoni, assessore al Welfare del Comune di Lecco e Gaia Riva, consigliera comunale di Casatenovo.

La serata ruoterà attorno al ruolo fondamentale che assumono il welfare e le politiche sociali in genere, anzitutto in ambito amministrativo. Essa vuole proporsi come momento formativo e di riflessione sulle misure che un Comune debba attuare per non lasciare indietro nessuno, invitando a concepire il welfare non come un costo, bensì come un investimento per il nostro futuro!

In un momento così cruciale per la nostra società, è infatti fondamentale confrontarsi su come migliorare il sistema di welfare e le politiche sociali atte a garantire a tutti i cittadini una vita dignitosa ed un accesso equo ai servizi essenziali.

Il tour dei Giovani Democratici proseguirà in tutti i principali comuni al voto nel prossimo giugno: Oggiono e Valmadrera, approfondendo tanti e diversi temi utili a chi vorrà impegnarsi alle prossime elezioni amministrative o a chi, semplicemente, vuole saperne di più.

Gli eventi saranno aperti a tutti gli interessati, giovani e non, indipendentemente dal background politico o dall’esperienza pregressa. Per registrarsi compilare il form a questo link.