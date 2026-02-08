GIOVANI DEMOCRATICI: PIETRO RADAELLI PRIMO LECCHESE SEGRETARIO REGIONALE

MILANO – L’assemblea congressuale regionale dei Giovani Democratici della Lombardia, riunita a Milano, ha eletto Pietro Radaelli nuovo segretario regionale dell’organizzazione. Già vicesegretario regionale, Radaelli succede a Tiziana Elli, dimessa dalla carica a seguito della nomina a vicesegretaria nazionale dei Giovani Democratici. Il documento politico con cui è stato eletto, approvato all’unanimità dall’assemblea, si intitola “Diritto al futuro: il tempo del coraggio”.

Ventisette anni, Radaelli ha alle spalle un lungo percorso politico e associativo: a Lecco è stato per quasi quattro anni segretario della federazione provinciale dei Giovani Democratici. Dopo la rappresentanza studentesca al liceo Grassi, è attualmente consigliere comunale ad Abbadia Lariana ed è stato presidente di Uniti a Sinistra (UniSì), la più grande lista di sinistra di rappresentanza della Statale di Milano. Radaelli è inoltre attivo da tanti anni negli scout AGESCI della città, ricoprendo il ruolo di Capo Gruppo del Lecco 3.

All’assemblea congressuale erano presenti la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero, il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino, la segretaria regionale del Partito Democratico, on. Silvia Roggiani, il segretario metropolitano del PD Alessandro Capelli e la segretaria metropolitana dei Giovani Democratici Martina Sinatori. Nel corso dei lavori sono inoltre intervenuti rappresentanti della società civile, della politica studentesca e universitaria lombarda e delle altre organizzazioni giovanili del centrosinistra, a conferma della volontà di rafforzare il dialogo e il lavoro comune tra le diverse realtà progressiste della Lombardia.

“Sono orgogliosa che Pietro rappresenti Lecco in questo ruolo così importante, insieme a lui continueremo a portare avanti le battaglie fondamentali per la nostra generazione, a Lecco e in tutta la Lombardia” ha commentato Elena Lo Monte, segretaria GD Lecco. Le congratulazioni arrivano anche dal PD lecchese: “Il nostro augurio di buon lavoro perché le preoccupazioni, le rivendicazioni e i sogni delle giovani generazioni, soprattutto quelle che vivono le province lombarde, possano trovare voce e rappresentanza nei Giovani Democratici. Noi daremo sicuramente il nostro contributo e il nostro sostegno”.