LECCO – Anche quest’anno l’Informagiovani del Comune di Lecco aderisce all’iniziativa “Job Weeks“, promossa da ANCI Lombardia e della Consulta Regionale degli Informagiovani, che prevede una serie di appuntamenti in presenza e online, ad accesso libero e gratuito, dedicati al tema del lavoro e rivolti a studenti, giovani in cerca di impiego, e anche operatori dei servizi. Le Job Weeks s’inseriscono, inoltre, nel progetto “Or.A – Orientamento in Azione”, realizzato dall’Informagiovani in collaborazione con ANCI Lombardia e Consulta degli Informagiovani, e finanziato da Regione Lombardia.

Sono appena iniziati gli incontri che per due settimane, dal 28 marzo all’8 aprile, forniranno una serie di informazioni e strumenti relativi al tema “giovani e lavoro”: dalla nuova Talent Hub (Piattaforma Regionale Orientamento), alle opportunità di stage e lavoro nel territorio, con approfondimenti sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e su temi innovativi quali, ad esempio, green jobs e transizione ecologica. All’iniziativa aderiscono enti, agenzie per il lavoro, associazioni di categoria e punti Informagiovani locali.

Il programma lecchese, nello specifico, ha preso avvio lunedì 28 marzo con il “Bando Giovani Competenti nella Comunicazione” a cura del progetto Living Land. Di seguito gli altri appuntamenti: martedì 29 marzo alle 14 “Fai l’estate giusta – Workcamps 2022: presentazione delle opportunità di campi di lavoro all’estero” a cura di varie associazioni; mercoledì 30 marzo alle 16 “Mettiti nei miei panni: i segreti dei selezionatori di un’agenzia del lavoro”, a cura di Randstad; giovedì 31 marzo alle 11 “Presentazione della Piattaforma Regionale Orientamento – Talent Hub” a cura di Informagiovani Lecco, e alle 14 “Fai l’estate giusta: presentazione delle opportunità di campi di lavoro nel territorio e in Italia”; venerdì 1° aprile alle 9.30 “Cercare lavoro oggi: le opportunità offerte dalle imprese artigiane”, a cura di Confartigianato Imprese Lecco e E.L.F.I., e alle 14 “Capacitarti: le arti e l’educazione come motore di trasformazione sociale” a cura di CRAMS Lecco.

Gli appuntamenti riprenderanno la settimana successiva: lunedì 4 aprile alle 9.30 “Job Pass: approfondimento sui servizi commerciali locali” a cura di Punto Giovani Calolziocorte, in collaborazione con Bennet e alcuni servizi commerciali calolziesi, e alle 14.30 “I green jobs e la sfida della transizione ecologica” a cura di API Lecco Sondrio. In seguito sono previsti: martedì 5 aprile alle 14: “Il tuo curriculum con Canva” a cura di Piazza L’Idea di Merate, e alle 16 “Futurando: affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro a cura di Openjobmetis”; mercoledì 6 aprile alle 9.30 “Job Pass – Approfondimento sul mondo produttivo” a cura del Punto Giovani Calolziocorte, in collaborazione con Mollificio S. Ambrogio e Dabatech, e alle 16 “Formazione, specializzazione, competenza: gli ingredienti dell’agenzia per il lavoro Tempjob”, a cura di Tempjob; giovedì 7 aprile alle 9.30 “Job Pass – Approfondimento su Pubblica Amministrazione e Cooperative Sociali” a cura del Punto Giovani Calolziocorte, in collaborazione con Comune di Calolziocorte e Consorzio Consolida, e alle 16 “Ripartiamo dal turismo”, a cura di Confcommercio Lecco. Infine, venerdì 8 aprile alle 14 “Come cercare lavoro nel post pandemia”, a cura di Atempo S.p.A., e alle 16 “Le figure professionali più richieste nel lavoro locale” a cura di Umana.

Il programma delle Job Weeks 2022 si estenderà anche alla settimana successiva, con un incontro fuori programma previsto per mercoledì 13 aprile alle 14.30 sul tema “Come cercare lavoro con Gi Group?”, a cura di Gi Group.

Sull’homepage del sito del Comune di Lecco, e alla sezione dell’Informagiovani Lecco, è possibile reperire informazioni dettagliate per ciascun evento e trovare i form d’iscrizione alle diverse iniziative; l’Informagiovani è attiva anche su Facebook (Informagiovani Lecco) e su Instagram (@informagiovani_lecco). I giovani interessati e gli addetti ai lavori potranno partecipare inoltre a una più ampia proposta informativa strutturata a livello regionale e reperibile sul sito dedicato relativo alla nuova Piattaforma Regionale Orientamento – Talent Hub (nella sezione eventi), realizzata all’interno del bando “La Lombardia è dei giovani 2020”.

Per richiedere ulteriori informazioni, gli operatori del Servizio Giovani sono contattabili via e-mail (informagiovani@comune.lecco.it) o telefonicamente (0341.493790).