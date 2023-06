LECCO – Sabato 24 giugno a Lecco l’arcivescovo Mario Delpini consegnerà il mandato missionario a tutti i giovani della Diocesi di Milano che parteciperanno alla GMG, la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona dall’1 al 6 agosto, e ai loro coetanei in partenza per vivere esperienze di missione, di carità e di servizio durante la prossima estate. Il pomeriggio sarà itinerante, dalle 16.30 fino alle 20.30 circa. Alle 21 l’arcivescovo presiederà la veglia di preghiera e, dopo il mandato, i cori Shekinah ed Elikya continueranno l’animazione in piazza Garibaldi con alcuni interventi a sorpresa, ospiti e testimonianze.

L’evento è dedicato a tutti i giovani che si recheranno in Portogallo ma anche a coloro che, terminato il cammino Giovani e Missione del PIME, la prossima estate raggiungeranno le diverse missioni dell’Istituto; oppure a quanti vivranno l’esperienza dei Cantieri della Solidarietà organizzati dalla Caritas Ambrosiana; così come ai giovani del Centro Sportivo Italiano di Milano (CSI per il mondo) che presteranno servizio nell’ambito di attività legate al mondo dello sport.

Di seguito le principali postazioni e le diverse possibilità offerte ai partecipanti:

Preghiera, confessioni e Adorazione eucaristica: c/o la Chiesa di Santa Marta;

In dialogo con Daniele Mencarelli, l’autore di Tutto chiede salvezza: c/o il Politecnico di Lecco (su prenotazione – vedi scheda d’iscrizione);

Testimonianza a cura del Pimpa, Marco Rodari, il clown solidale: c/o il chiostro di San Nicolò;

Workshop missionario con Gigi Cotichella, artista e formatore: c/o il Palazzo delle Paure (su prenotazione – vedi scheda d’iscrizione), insieme a Cantro Pime e Ufficio diocesano per la Pastorale Missionaria;

Sconfinati, l’installazione-percorso esperienziale dedicato ai migranti: c/o la Casa della Carità (con possibilità di visita alla nuova struttura, mostre e stand), insieme a Caritas Ambrosiana;

Salita al campanile della Basilica di San Nicolò (su prenotazione );

Info-point dinamico, mostra e animazione sulla GMG di Lisbona; Street Sport: c/o Piazza Cermenati, insieme a CSI e FMA di Lecco (Suore di Maria Ausiliatrice);

Punto cinema: presso il Nuovo Aquilone dell’Oratorio San Luigi, a cura dell’Associazione COE / Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e MiWorld Young Film Festival: alle ore 17.00 proiezione di Sur le tombe de mon père, premio Big Zebra e Premio Cinit (2023), cortometraggio che affronta la tematica della differenza di genere nel contesto tradizionale islamico; alle ore 18.00: proiezione di Into Reverse, cortometraggio sulla differenza di genere nell’area culturale arabo-islamica;

GMG Sport Cup: c/o il Collegio Volta (su prenotazione – vedi scheda d’iscrizione), a cura del CSI di Milano;

Percorso dedicato ai “Luoghi manzoniani”: c/o il Convento di Fra Cristoforo a Pescarenico;

Mostra Giovani Protagonisti della Fondazione Sineresi;

La via della Bellezza: introduzione alla visita della Chiesa di San Giuseppe al Caleotto;

Speaker Corner di musica e parole: c/o Piazza Garibaldi (presenti, tra gli altri, Raffaello Vignali, presidente del Conservatorio di Milano, per il progetto “Il bosco della musica”;

i Meridiana, Pianeta N, Alessandro Pinto trio, Maria Grazia Furlan e una serie di giovani musicisti emergenti;

LINE UP in aggiornamento);

Street Sport e Street Art e Stand #ParoleBuone: c/o Piazza Garibaldi;

Stand #ParoleBuone, con role playing insieme alle interpreti LIS e “le forme delle #ParoleBuone” grazie al contributo dell’ass. CollegaMenti e all’Atelier delle diversità: c/o Piazza Garibaldi.

LA CENA

Presso le strutture indicate nella mappa sarà possibile cenare al sacco oppure usufruire di un pasto caldo al costo di 7 euro cadauno (i pasti caldi saranno in numero limitato: pertanto sarà necessario prenotare gli appositi tickets secondo le indicazioni contenute nella scheda d’ iscrizione).

LA VEGLIA DI MANDATO SUL LUNGOLAGO

A partire dalle 21 l’arcivescovo presiederà la veglia di preghiera, durante la quale darà il mandato missionario a tutti i giovani in una cornice particolarmente suggestiva, il lungolago (saranno presenti i cori Shekinah ed Elikya).

LA FESTA CONCLUSIVA IN PIAZZA GARIBALDI

Dopo il mandato (alle 22) Shekinah ed Elikya continueranno l’animazione sul palco di Piazza Garibaldi con alcuni interventi a sorpresa, ospiti e testimonianze per un momento di musica e festa finale (l’orario di fine è previsto per le 23.15).

POSSIBILITÀ DI PERNOTTARE A LECCO

Ci sarà la possibilità di fermarsi a dormire a Lecco, portando con sé materassino e sacco a pelo, ospiti di alcune realtà come l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (in tal caso sarà necessario segnalare questa necessità secondo le indicazioni contenute nella scheda d’iscrizione).