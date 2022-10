MILANO – “Educare alla complessità per costruire il futuro” è il titolo di un libro molto interessante scritto dall’esperta Paola Parente e presentato giovedì alla libreria Hoepli di Milano, che “aiuta ad accompagnare le “Next generations”, gli innovatori del futuro, ad affrontare le sfide del XXI secolo” come è scritto nella prefazione di Francesco Profumo, già ministro dell’istruzione con il governo Monti.

Tra i presentatori, assieme all’autrice nota ricercatrice nazionale e a Lorella Carimali pluripremiata docente di matematica per le sue grandi intuizioni sull’importanza della materia, c’era l’esinese Valerio Ricciardelli, noto anche per essere genealogista e storico locale, invitato come esperto dell’argomento per dissertare sullo stretto legame che c’è tra il mondo dell’economia, il mondo del lavoro, il mondo della scuola e quindi per le scelte consapevoli che devono fare i giovani e le loro famiglie nei percorsi di crescita dei ragazzi in maniera strutturata e consapevole.