GIOVANI NON ATTREZZATE IN FERRATA, SOCCORSE IN DUE SUL CORNO RAT

VALMADRERA – Soccorso Alpino attivato nel primo pomeriggio di oggi, alle 13:30, per un intervento sulla ferrata del Corno Rat.

Due ragazze, senza attrezzatura specifica, erano in difficoltà a metà ferrata. Una era bloccata e non riusciva a proseguire, l’altra invece è andata avanti per raggiungere un punto da cui chiedere aiuto. Sono partiti subito due tecnici della Stazione Triangolo Lariano del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), mentre altri tecnici della Stazione di Lecco (entrambe le Stazioni appartengono alla XIX Delegazione lariana) erano pronti in piazzola presso il Centro operativo del Bione, per eventuale supporto nelle operazioni.

Sul posto l’elisoccorso di Como di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato la giovane incrodata in ferrata, mentre l’altra è stata raggiunta dalle squadre territoriali e accompagnata a valle.