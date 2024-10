GIOVANI RAPINATORI IN FUGA ARRESTATI DALLA POLIZIA A LECCO

LECCO – Erano le 21.30 circa del 17 ottobre scorso, la centrale operativa aveva diramato una nota per tentata rapina ai danni di un giovane, in zona Lungolario Isonzo. Sul posto arrivano immediatamente gli agenti delle Volanti che trovavo dei testimoni che dichiarano di aver visto poco prima due stranieri che, in modo violento, hanno tentato di appropriarsi del portafoglio di un ragazzo 27enne, il quale nel tentativo di difendersi, è stato colpito alla testa ed alle gambe dai due aggressori, che si davano poi alla fuga.

La vittima, presente sul posto, in forte stato di agitazione, ha confermato ai poliziotti di aver subito una rapina, indicando i due aggressori fuggiti in direzione di via Roma-via Cavour. La Polizia di Stato si mette subito alla ricerca dei fuggitivi e, appena intercettati, riesce a bloccarli.

I due – un 18enne di nazionalità italiana e un 17enne di origini tunisine, riconosciuti senza dubbio dalla vittima quali autori della rapina perpetrata poco prima, sono stati quindi accompagnati in Questura ed arrestati per il reato di tentata rapina aggravata in concorso.

Entrambi gli arresti sono stati poi convalidati dalle competenti autorità giudiziarie: al maggiorenne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., mentre per il minorenne, con vari precedenti di polizia a carico, è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere all’I.P.M. “Cesare Beccaria” di Milano, in attesa di giudizio.