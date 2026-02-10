GIOVANILI CARPE DIEM CALOLZIO: U13 E U17 BRILLANO, SFIDE AMARE PER LE U15

CALOLZIO – Fine settimana intenso per il settore giovanile della Carpe Diem Calolziocorte, protagonista di un turno ricco di indicazioni, tra conferme importanti, prove di carattere e qualche inevitabile difficoltà. L’Under 13 inaugura il girone di ritorno con una vittoria solida contro Albavilla, sfruttando il fattore campo e mostrando una crescita costante. Giornata complicata invece per l’Under 15 femminile, costretta a cedere alla superiorità della Comense in una sfida senza storia ma utile per fare esperienza.

Derby amaro per l’Under 15 maschile, che lotta ma si arrende a Rovagnate al termine di una gara ad alta intensità, mentre l’Under 17 firma la prestazione più brillante del weekend, dominando l’Aurora San Francesco e confermando la propria solidità nella seconda fase regionale.

Under 13

Fattore campo rispettato da parte del quintetto calolziese della Carpe Diem: i giovani atleti di coach Giancarlo Crippa archiviano la pratica comasca dell’Albavilla con il risultato di 59-44 (20-13, 33-23, 45-31).

Dopo un inizio equilibrato, i padroni di casa prendono in mano la situazione, conquistando un importante successo nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato Under 13 maschile.

“Dopo una partenza equilibrata – il commento del coach – riusciamo a prendere un po’ di margine nel punteggio. I troppi errori da sotto e le numerose palle perse su passaggi sbagliati non ci permettono di prendere il largo, consentendo agli avversari di rimanere sempre in scia. Alla fine riusciamo ad aumentare il vantaggio, che ci permette di fare rotazioni e vincere la partita. Contento di essere riuscito a far esordire per la prima volta due ragazzi della categoria Esordienti, con un impatto positivo”.

Convocati: Semeraro, De Togni, Alborghetti, Passoni, Fumagalli, Losa, Mungo (cap.), Rossato, Demaria, Vetrone.

Under 15 Femminile

Niente da fare per il quintetto della Carpe Diem dell’under 15, con la formazione di coach Chiara Consonni superata in casa dalla Polisportiva Comense. Per la cronaca risultato finale 24-106 (4-40, 8-64, 14-81).

“Partita senza storia – commenta la coach -. Sconfitta contro una squadra di livello superiore, che ha imposto il proprio gioco fin dall’inizio. Per noi una gara complicata, ma anche un’occasione per fare esperienza e continuare a crescere. Forza ragazze”.

Convocate: Kone, Putzu (cap), Morello, Lesha, Panzeri, Dell’Orto, Bertoldini M, Bertoldini G, Carbonara, Fumagalli L., Fam, Castagna.

Under 15 Maschile

Quinta giornata di andata della seconda fase regionale del campionato Under 15, con la Carpe Diem di coach Giancarlo Crippa che perde in casa 78-91 (18-25, 30-50, 43-67) nel derby lecchese contro il Rovagnate.

“Usciamo sconfitti contro una squadra meno dotata a livello fisico/atletico – la riflessione del mister – . Più bravi loro, nell’arco dei quaranta minuti come energia profusa e intensità, nonché a giocare senza palla, correndo e segnando a ripetizione in contropiede e transizione.

Unico aspetto positivo, è che pur sbagliando l’impossibile da sotto ed ai tiri liberi, abbiamo perso di “solo” tredici punti rimanendo in partita fino a novanta secondi dalla fine”.

Convocati: Antozzi, Baggioli, De Maria, Losa, Magni, Mattarel, Houagbe E. E., Tarca, Oliveiro, Rodriguez, Williams.

Under 17

Netta vittoria casalinga da parte del quintetto della Carpe Diem.

Quinta giornata di andata della seconda fase regionale del campionato Under 17, con il quintetto di coach Tocalli che vince con autorità, il derby contro l’Aurora San Francesco Lecco. Risultato finale 75-38 (14-8, 36-21, 52- 31). Partita a senso unico con i locali che hanno commesso qualche errore di troppo, come rimarca lo stesso coach: “Vittoria mai in discussione, anche se soprattutto nel primo tempo, abbiamo commesso molti errori al tiro. La squadra ha comunque mantenuto una buona concentrazione, con la squadra che ha trovato nel secondo quarto l’allungo decisivo. Questa partita mi ha dato la possibilità- conclude il coach- di far ruotare tutti i dodici giocatori dando minuti a tutti”.

Convocati: Brusadelli, Marino, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Leporini, Defendi, Canavesi, Tandardini, Sajeva, Burini, Padovese.