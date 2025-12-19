GIOVANILI CARPE DIEM CALOLZIO, U17 PERDE A TESTA ALTA CONTRO SONDRIO

CALOLZIOCORTE – Fine settimana intenso per il settore giovanile della Carpe Diem Calolzio, protagonista di tre sfide che hanno raccontato volti diversi della crescita delle formazioni calolziesi. L’Under 17 lotta con carattere ma si arrende nel finale a una solida Sondrio, chiudendo la prima fase con una prestazione comunque incoraggiante. L’Under 15 maschile deve invece fare i conti con la superiorità della capolista Costa, in un match che conferma le difficoltà ma apre a una seconda fase più equilibrata e alla portata del gruppo.

Sorrisi, infine, per l’Under 13, capace di espugnare il Bione con una prova di personalità e intensità, conquistando due punti preziosi e chiudendo il 2025 con un segnale forte di maturità.

Under 17

Sconfitta interna da parte del quintetto calolziese del Carpe Diem, battuto 69-78 (19-23, 37-43, 58-61) dalla Sportiva Sondrio nel match valido per la quinta ed ultima giornata della fase di qualificazione del campionato Under 17.

“Chiudiamo la prima fase con una sconfitta, ma comunque con una buona prestazione da parte della squadra, nonostante molte assenze causa infortuni e malattia – ha commentato coach Tocalli -. Il Carpe Diem è rimasto in partita per tre quarti del match, giocando alla pari contro una buonissima squadra come Sondrio. Paghiamo, come sempre, per i troppi errori difensivi e quelli commessi ai tiri liberi. Comunque sono soddisfatto della prestazione della mia squadra- conclude Chicco Tocalli- e di quanto siamo cresciuti da settembre ad oggi.

Dobbiamo assolutamente crescere per evitare dei Black out durante i 40 minuti e allora si potremo giocarcela fino alla fine con tutti”.

Il Carpe Diem chiude questa prima fase al quinto posto del proprio girone.

Convocati: Brusadelli, Sala, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Pirito, Balossi, Tandardini , Sajeva, Padovese, Leporini.

Under 15 Maschile

In campo sabato pomeriggio per la quinta ed ultima giornata di ritorno della fase di qualificazione del campionato Under 15, con il Carpe Diem di coach Gio Crippa che perde 72-36 (20-8, 36-18, 49-27) contro la prima della classe del Basket Costa. Partita in controllo per i primi della classe. Avversari più piccoli in età ma comunque molto più pronti per giocare a questo livello. Terminata la prima fase all’ultimo posto, nella seconda fase (classificazione) il Carpe Diem sarà inserito nel girone “Bronze” dove affronterà squadre più alla sua portata, formazioni classificatesi anch’esse dal quarto al sesto posto.

In palio per le prime due squadre del girone “classificazione” (7/8 squadre), l’inserimento nel tabellone regionale a 64 squadre ad eliminazione diretta che decreterà la vincente del campionato Silver Lombardia.

Convocati: Antozzi, Baggioli, De Maria, Figini, Losa, Mattarel, Rodriguez, Williams, Magni, Houagbe E. E., Tarca, Oliveiro.

Under 13

Con il risultato di 41-71 (7-14, 25-29, 35-51) il quintetto dell’Under 13 del Carpe Diem espugna il palazzetto del Bione archiviando la pratica del Basket Lecco nel match valido per la settima giornata di andata della fase di qualificazione. Nell’ultima sfida agonistica del 2025, quindi, i ragazzi di coach Giancarlo Crippa conquistando due punti, validi per il quarto posto nella classifica generale.

“Bella partita complessivamente – il commento del coach -. Nel primo quarto prendiamo un buon vantaggio, ma gli avversari piazzano un parziale nella seconda metà del quarto successivo che li fa riavvicinare a metà partita. Tuttavia disputiamo la seconda metà di gara ad alto livello sia atletico che realizzativo. Bene così anche perché la squadra ha saputo reagire bene – conclude il coach – nel momento in cui i locali si erano avvicinati”.

Convocati: Alborghetti, Papadia, Rossato, Demaria, De Togni, Semeraro, Passoni, Mungo (cap), Grassi.