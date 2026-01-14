GIOVANILI CARPE DIEM CALOLZIO, VITTORIE DI PESO PER U17 E U15 FEMMINILE

CALOLZIOCORTE – Riparte con intensità il cammino delle giovanili della Carpe Diem Calolzio, protagoniste di un weekend ricco di emozioni, segnali incoraggianti e qualche inevitabile difficoltà. L’Under 17 apre la seconda fase regionale con una vittoria di grande peso contro il Master Carate, mostrando carattere e una reazione convincente dopo un avvio complicato. L’Under 15 maschile, invece, paga un inizio da incubo nella trasferta di Sondrio, ma trova comunque spunti positivi grazie a una buona rimonta nella seconda parte di gara.

Sorrisi anche dal settore femminile: l’Under 15 di coach Chiara Consonni inaugura il nuovo anno con un successo meritato e costruito sulla grinta, superando Binzago in una sfida combattuta fino all’ultimo. Giornata senza storia, invece, per l’Under 13, costretta a cedere nettamente alla Giovanile Civatese in un match dominato dagli ospiti.

Un fine settimana che racconta un vivaio vivo, determinato e in crescita: tra prove di maturità, reazioni importanti e lezioni da portare a casa, il Carpe Diem continua a costruire il proprio percorso con entusiasmo e identità.

Under 17

Inizia alla grande la seconda parte della stagione, per il quintetto dell’Under 17 della Carpe Diem Calolziocorte, con i ragazzi di coach Tocalli che vincono in casa, con il risultato di 68-50 (14-17, 37-25, 60-34) la sfida contro il Master Carate, match valido per la prima giornata di andata della seconda fase regionale. Molto soddisfatto il nostro coach, e buona la prova disputata dalla squadra calolziese.

“Vittoria importante che ci dà subito morale, partendo così con il piede giusto – ha commentato coach Chicco Tocalli – . Partiamo male e giochiamo così per tutto il primo quarto, con poca grinta e poca voglia di correre e di far viaggiare la palla, chiudendo sotto – 3″.

Il coach richiama la squadra, e la risposta è immediata: “La svolta è arrivata nel secondo e nel terzo periodo, dove con una difesa più attenta e soprattutto un attacco più fluido, ci fanno finire il primo tempo avanti di dodici punti, ed il terzo periodo, andiamo sul +26. Mi è piaciuta molto la reazione dei ragazzi, ma dobbiamo dare più continuità. Ora testa subito alla prossima partita, anche perché in questa seconda cosa dobbiamo cercare di non commettere passi falsi. E per fare questo bisognerà lavorare duro in settimana negli allenamenti”

Prossima sfida sabato 17 gennaio, in quel di Seregno. Inizio match alle 21.

Convocati: Brusadelli, Marino, Sala, Lodigiani, Sirocchi, Longhi, Pirito, Balossi, Canavesi, Tandardini, Burini, Padovese.

Under 15 Maschile

Prima uscita del nuovo anno anche per il quintetto calolziese dell’Under 15, con la Carpe Diem impegnata nella complicata trasferta in quel di Sondrio, nella sfida valida per la prima giornata di andata della seconda fase.

Coach Crippa ha raccontato la partita: “Inizio da incubo per i ragazzi, subiamo un parziale iniziale di 17-0. Si rientra in partita fino a -3 prima di subire un canestro da 8mt sulla sirena dell’intervallo.

Seconda parte della partita con i padroni che allungano fino al +16. Reazione dei calolziesi, che sospinti da Williams rientrano fino a -8, ma qualche soluzione affrettata, subito punita dai padroni di casa, ha fissato il risultato sul 67-51 (19-2, 32- 25, 58- 42). Peccato per il brutto inizio di partita perché gli avversari erano sicuramente alla portata”.

Carpe Diem: Antozzi, Baggioli, De Maria 4, Figini, Losa, Magni 4, Mattarel, Houagbe E. E. 2, Tarca, Oliveiro 19, Rodriguez,, Williams 22.

Under 15 Femminile

Inizia molto bene il nuovo anno agonistico per il quintetto femminile della Carpe Diem.

Le ragazze dell’Under 15 di coach Chiara Consonni, infatti, vincono il match interno contro Binzago, partita valida per l’ottava giornata di andata, con il risultato di 50-46 (12-6, 27-22, 43-28).

“Grande soddisfazione per le nostre atlete e per la nostra dirigenza – commenta coach Consonni – . E devo dire che anche come coach sono molto contenta della prestazione della squadra e del risultato ottenuto. Una vittoria conquistata con grinta e impegno, messi in campo fin dal primo quarto. Avanti tutta!”

Carpe Diem: Putzu (cap), Morello, Lesma, Panizza, L. Fumagalli, Dell’Orto, G. Bertoldini, Carbonara, O. Fumagalli, M. Bertoldini, Castagna.

Under 13

Poco da dire, niente da commentare. Parla il risultato.

Ottava giornata di andata del campionato Under 13 con il Carpe Diem che nulla può contro la Giovanile Civatese. Come anticipato, parla il risultato e partita senza storia. Per la cronaca: 8- 95 (0-17, 5-37, 8-63).

Carpe Diem: Alborghetti, Papadia, Rossato, Demaria, De Togni, Losa, Semeraro, Passoni, Mungo, Grassi.

RedSpo