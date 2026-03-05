GIOVANILI LECCO ALTA: IN CRESCITA ESORDIENTI E PRIMI CALCI

LECCO – La giornata sportiva della Lecco Alta si è trasformata in un racconto unico fatto di impegno, miglioramenti e grande spirito di gruppo, con tre partite che hanno messo in luce la crescita dei ragazzi in categorie diverse ma unite dalla stessa identità verde‑blu. I Primi Calci 2018 hanno offerto una prestazione ricca di spunti positivi contro il Rovagnate: un primo tempo giocato con coraggio, pressing alto e tre gol che hanno premiato la qualità del gioco, seguito da un secondo e un quarto tempo più complicati per qualche disattenzione difensiva che ha favorito gli ospiti. Il terzo tempo, vinto 3-0, è stato il più convincente, con ordine, attenzione e intensità sia nella costruzione sia nella fase di non possesso. Il pareggio finale racconta una squadra in crescita, capace di proporre buon calcio e di reagire nei momenti difficili.

Gli Esordienti B hanno invece conquistato una bella vittoria casalinga contro l’Olgiate Aurora, confermando un percorso di maturazione sempre più evidente. Il primo tempo è stato gestito con grande concentrazione e deciso da un colpo di testa di Luis, mentre nella seconda frazione l’Aurora ha reagito trovando subito il pareggio e difendendo bene il risultato. Nel terzo tempo la Lecco Alta ha preso in mano la partita con tre reti, ottime rotazioni e nuove gioie per Luis e Pietro. Il quarto tempo, molto combattuto, è stato deciso da una splendida conclusione dalla distanza di Chiara, che ha fissato il 3-1 finale in un clima di grande fair play tra le due squadre.

Gli Esordienti Misti A hanno affrontato una gara intensa e difficile sul campo in terra di Castello Brianza, dove i primi due tempi si sono chiusi in parità grazie anche alle ottime prove dei portieri. Allo scadere del terzo tempo è arrivato il “gol della domenica” di Luis, una giocata che ha acceso l’entusiasmo dei compagni e sbloccato l’incontro. Un breve calo di concentrazione ha permesso agli avversari di rientrare, ma nel finale il sigillo di Ghislanzoni ha consegnato alla Lecco Alta la vittoria nel computo dei tempi. Anche in condizioni non ideali, la squadra ha dimostrato carattere, adattamento e una crescente fiducia nei propri mezzi.