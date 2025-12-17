GIOVANILI NP OLGINATE, DR3 VINCENTE CONTRO LA TESTA DI SERIE

OLGINATE – Weekend intenso per il settore giovanile della NP Olginate, protagonista di una giornata ricca di emozioni, conferme e qualche inevitabile rammarico. La copertina è tutta per la DR3 di coach Marzio Puglisi, capace di firmare una vittoria di enorme peso contro la prima della classe e di chiudere l’anno solare con una prestazione da applausi. Dall’altra parte, l’Under 19 Bianca sfiora l’impresa al termine di una battaglia decisa solo all’overtime, mentre la U19 Blu rispetta il pronostico e domina a Vercurago. Giornata amara invece per la DR4, mai realmente in partita sul campo della capolista Sondrio.

DR3

Vittoria netta: fermata la prima della classe. La partita perfetta.

Approccio impeccabile, intensità costante e continuità finalmente trovata. Con queste armi – e con valori tecnici e agonistici di altissimo livello – la NPO di coach Marzio Puglisi firma l’impresa dell’undicesima giornata di andata del campionato di Serie DR3, superando con un perentorio 78-50 (17-15, 40-29, 60-43) il Ronco Ornago, formazione che alla vigilia occupava il primo posto del girone insieme al Galbiate.

Nell’ultima gara dell’anno solare, i ragazzi di Olginate regalano ai propri tifosi una prestazione di assoluto spessore, conquistano due punti pesantissimi e raggiungono proprio Ornago in classifica. Un successo che profuma di maturità e alimenta legittimamente sogni importanti.

Alla vigilia del match coach Puglisi aveva chiesto impegno, dedizione e massima concentrazione. La risposta del campo è stata totale. Citando un celebre film d’azione: la partita perfetta.

Una gara intensa, maschia ma sempre corretta, ben diretta da uno dei migliori fischietti della zona, capace di mantenere lo stesso metro di giudizio per tutti i 40 minuti. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che ha permesso alla NPO di adeguarsi subito e imporre il proprio ritmo.

Grande soddisfazione nelle parole di coach Puglisi: “Giocare contro la prima in classifica è stato un test importante e questa vittoria ha evidenziato un grande salto di qualità da parte dei ragazzi. Questo deve essere il nostro standard, il nostro trend. Abbiamo risposto con intensità, corsa e sacrificio, riscattando la sconfitta con Galbiate. I ragazzi sono stati eccezionali. Nel primo quarto siamo riusciti ad andare avanti anche di sette punti, poi loro hanno ricucito immediatamente lo strappo e abbiamo chiuso comunque avanti 17-15 (+2). Nel secondo periodo siamo stati bravi ad allargare il gap, mantenendo ritmi molto alti e a tratti forsennati, forse anche esagerati in alcune situazioni: Fiore, ad esempio, ha provato più volte a forzare dopo tre o quattro palleggi andando a schiantarsi contro la difesa avversaria, ma questo fa parte del suo carattere e della sua voglia di incidere. Nel terzo quarto Manzoni e Meani hanno letteralmente acceso la partita, prendendosi la scena. Me la ricordo ancora, una giocata più bella dell’altra, con una tripla spettacolare da nove metri da parte di Meani, e tante penetrazioni di Manzoni, che hanno creato ulteriori vantaggi per i compagni. Sono molto contento perché giocare contro la prima in classifica è stato un test importante. Questo, ormai, deve diventare il nostro standard, il nostro percorso, il nostro trend. Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno contro Rovagnate, prima della pausa natalizia, con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta”.

Una vittoria che vale doppio: per la classifica e, soprattutto, per la fiducia.

L’NPO c’è. Eccome se c’è.

Tabellini NPO: Manzoni 18, Fiore 16, Defendi 12, Meani 10, Motta 8, Balossi 7, Oriana 4, Marchesi 2, Losa 1. A referto anche Gilardi, Panzeri e Sottocorno.

U19 Bianca

Tanta delusione in casa Under 19 Bianca della NPO, sconfitta 64-67 dopo un tempo supplementare nel match casalingo contro Morbegno, valido per la quinta e ultima giornata di ritorno della fase di qualificazione.

Una gara combattutissima, equilibrata, e di grande intensità, come testimoniano i parziali: 13-16, 27-29, 41-41, 53-53, prima dell’epilogo all’overtime. La NPO Bianca, che chiude la prima fase al quinto posto, teneva particolarmente a salutare il proprio pubblico con una vittoria. I ragazzi di coach Marco Bugana hanno risposto sul campo con una prestazione di carattere, lottando fino all’ultimo possesso contro una formazione di alta classifica che all’andata si era imposta con oltre 30 punti di scarto. A fare la differenza sono state due triple. La prima, allo scadere dei tempi regolamentari che ha portato la sfida al supplementare, dove Morbegno, con una tripla, è riuscita a trovare il guizzo decisivo.

Grande soddisfazione, nonostante l’amaro in bocca, nelle parole di coach Marco Bugana: “I ragazzi sono stati davvero bravissimi, meritano solo complimenti. Ci siamo presentati in otto e hanno dato l’anima: hanno finito la partita stremati, ma hanno giocato alla pari contro una squadra che occupa le posizioni più alte della classifica. C’è rammarico perché potevamo farci un bel regalo di Natale vincendo questa partita, ma il segnale è molto importante. Quando mettiamo impegno e concentrazione possiamo giocarcela con tutte le squadre affrontate finora. Mi prendo la responsabilità della sconfitta per alcuni dettagli finali: qualche rimessa, qualche scelta che poteva permetterci di portarla a casa. Oggi i ragazzi meritavano la vittoria, ma dobbiamo comunque essere soddisfatti”.

Convocati: Bonacina, Invernizzi, Brusadelli, Cantù, Frigerio, Colombo, Sberna, Corti.

U19 Blu

Pronostico della vigilia pienamente rispettato al Pala Novella di Vercurago, dove la NPO Blu ha conquistato una netta vittoria nel match valido per la quarta e penultima giornata di ritorno del campionato Under 19.

La formazione di coach Marzio Puglisi ha archiviato senza difficoltà la pratica Basket Lecco, imponendosi con il risultato finale di 30-85 (9-29, 20-48, 27-71). I padroni di casa hanno retto il ritmo soltanto nei primi tre minuti; poi il tecnico olginatese ha chiesto ai suoi ragazzi di aumentare intensità e pressing sui portatori di palla avversari. È in quel momento che Olginate ha piazzato il primo break, risultato poi decisivo: da lì in avanti non c’è più stata partita.

La gara è stata anche un’occasione utile per far maturare esperienza a qualche giovane del vivaio — su tutti il classe 2009 Mazzoleni — permettendo allo stesso tempo di gestire le energie di alcuni giocatori, impegnati anche nel campionato di Serie DR4. Due punti importanti, dunque, per una NPO Blu in controllo dall’inizio alla fine.

Il quintetto di coach Puglisi tornerà in campo martedì 16 dicembre a Sondrio, nella sfida che chiuderà il 2025 e, allo stesso tempo, la prima fase del campionato.

Convocati: Vasta, Momo, Marchesi (cap.), Gilardi, Oriana, Defendi, Sottocorno, Panzeri, Mazzoleni, Meani.

DR4

Nona giornata di andata del campionato di serie Dr4 di basket, con la Npo di coach Stefano Cattani, mai in partita nella sfida esterna giocata sul difficile campo della capolista Sondrio. Per dovere di cronaca rimarchiamo il risultato finale è di 74-30 (15-2, 37-8, 53-16) e che ovviamente rimarca il fatto che Olginate non è stata mai in partita. Una situazione, un atteggiamento, una prova, decisamente non gradita da parte del coach

<< Una partita da dimenticare al più presto. Per l’atteggiamento messo in campo in casa della capolista che vince con 44 punti di differenza. Oltre al punteggio, sono amareggiato per il fatto che i ragazzi non sono mai scesi in campo, non giocando praticamente la partita. Basta rimarcare i parziali. Accetto le sconfitte, ma non voglio fare queste figure. Voglio un riscatto da parte dei ragazzi. Soprattutto sul piano del carattere, della concentrazione, della voglia di basket. Lavoreremo molto su questi aspetti- conclude Cattani- ma esigo maggior impegno da parte di tutti i componenti della squadra>>.

Tabellino: Momo 2, Corti 8, Sow, Invernizzi, Cantù, Andreotti 5, Bonacina M., Bonacina A. 2, Brusadelli 5, Frigerio 2, Colombo, Lesiuk 6