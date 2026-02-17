GIOVANILI NP OLGINATE: SUCCESSI PER DR3 E U19 BLU, DR4 SFIORA L’IMPRESA

OLGINATE – Un weekend denso di emozioni per il mondo NPO, protagonista di tre sfide che hanno raccontato un quadro ricco e sfaccettato tra conferme, progressi e prestazioni di grande carattere. La DR3 mantiene saldo il proprio primato superando una Sigi Carnate combattiva e fisica, in una gara tutt’altro che semplice ma gestita con maturità nei momenti chiave. La DR4 sfiora invece l’impresa sul campo della capolista Mandello, offrendo una delle prove più convincenti della stagione e confermando una crescita ormai evidente.

A completare il quadro, l’Under 19 Blu firma la vittoria più brillante del turno, imponendosi con autorità sulla capolista Romano al termine di una partita intensa, tecnica e di altissimo livello. Una prestazione che certifica il valore del gruppo e rilancia con forza le ambizioni nella seconda fase regionale.

DR3

Non è stata una serata facile per la capolista Npo, con il quintetto di coach Marzio Puglisi che si fa rispettare in casa, nel match contro Sigi Carnate, partita valida per la quarta giornata di ritorno.

Per la cronaca, Olginate archivia la pratica brianzola con il risultato di 61-51 (19-14, 29-29, 48-40), con due punti conquistati che confermano Olginate al comando del girone B, sempre con 2 punti di vantaggio su Ornago, ma diventano 8 i punti di vantaggio su Galbiate, quintetto sconfitto nel derby contro la Monticellese.

Coach Puglisi ci tiene a rimarcare la forza del suo collettivo, in un match che ha avuti dei momenti anche difficili: “Prestazione importante e vittoria pesante, soprattutto considerando la giovane età del gruppo, che inevitabilmente a tratti ci condiziona dal punto di vista offensivo. Difensivamente abbiamo lavorato bene, recuperando diversi palloni e producendo buone situazioni, ma troppo spesso non siamo riusciti a capitalizzare in transizione o nei possessi successivi, a differenza loro. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata: la penultima in classifica contro la prima gioca sempre con il dente avvelenato. Sono scesi in campo con grande aggressività e fisicità, alzando i contatti e il ritmo. Noi siamo andati un po’ a strappi: momenti di difficoltà alternati a buone reazioni. Nel quarto periodo, però, abbiamo cambiato marcia: un parziale importante (8-0) con una tripla di Oriana, una tripla di Sottocorno e un canestro al ferro ancora di Sottocorno su ottimo assist di Defendi ci ha dato 12-13 punti di vantaggio”.

Nel finale la Npo gestisce alla grande il match: “Abbiamo gestito bene i possessi, anche se negli ultimi secondi abbiamo concesso una tripla che ha fissato il punteggio sul +10. Eravamo arrivati anche a +13/+14, ma l’importante è aver portato a casa la vittoria. Faccio i complimenti ai ragazzi: contro avversari più esperti non è semplice, ma la testa è sempre rimasta dentro la partita. Le gambe in difesa ci sono state, mentre dal perimetro abbiamo avuto percentuali un po’ basse. Quando però contava davvero, abbiamo fatto le scelte giuste. Nell’ultimo quarto quarto loro hanno cambiato assetto passando a una zona 2-3, ma siamo riusciti a muovere la palla e trovare buone soluzioni. È una vittoria importante per il gruppo e per il percorso che stiamo facendo. Sappiamo che da qui in avanti saranno tutte battaglie”.

Tabellini: Balossi 7, Gilardi 4, Brambilla, Oriana 15, Motta 8, Defendi 4, Sottocorno 7, Fiore 11, Milani 4, Panzeri 1, Mattavelli

DR4

Quarta giornata di ritorno del campionato di serie Dr4 di basket maschile, con la Npo di coach Stefano Cattani che spaventa la capolista Mandello.

Per la cronaca vittoria dei locali con il risultato di 67-62 (13-17, 32-36, 48-45), con gli ospiti decisamente sul pezzo. Molto contento coach Cattani: “Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra, che ha giocato alla pari contro la capolista. Siamo partiti con grande intensità, andando subito in vantaggio 11-1 grazie a un approccio brillante su entrambi i lati del campo. Mandello ha reagito da grande squadra: è un quintetto costruito per il salto di categoria e lo ha dimostrato rientrando prontamente in partita con qualità ed esperienza”.

Una partita perfetta da parte della Npo: “Siamo rimasti sempre agganciati al match, senza mai disunirci. Abbiamo incontrato qualche difficoltà contro la loro difesa a zona 1-3-1, ma con alcuni accorgimenti tattici e qualche rotazione diversa siamo riusciti a trovare soluzioni efficaci, restando pienamente in gara fino alla fine. È stata probabilmente la miglior partita della stagione per intensità, attenzione e spirito di squadra. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi: è un segnale importante che tutto il roster abbia trovato la via del canestro, dimostrando coinvolgimento e partecipazione.

Un Olginate – conclude Cattani – che ha confermato di essere una squadra vera, compatta e competitiva”.

Tabellini DR4: Momo 3, Corti 3, Invernizzi 1, Scala 14, Bonacina M. 2, Bonacina A. 6, Balliu 4, Brusadelli 7, Frigerio 2, Colombo 3, Lesiuk 6, Porcaro 11

U19 Blu

Serata da incorniciare per l’Under 19 Blu della Npo (in copertina), che supera con autorità la capolista Romano al termine di una gara intensa e di alto livello tecnico. Il quintetto di coach Marzio Puglisi disputa la miglior partita della stagione e conquista una meritata vittoria casalinga nella sesta giornata di andata: 71-60 il finale (15-13, 30-35, 51-50).

Soddisfatto il tecnico al termine del match: “Sono davvero orgoglioso della squadra: con l’Under 19 abbiamo giocato la partita più bella della stagione. È stata una gara molto tecnica, a tratti anche atletica e fisica, ma sempre di grande qualità. Per oltre 30 minuti è stato un continuo botta e risposta: vantaggio nostro, recupero loro, poi di nuovo avanti loro e ancora rimonta nostra.

A un paio di minuti dalla fine del terzo quarto siamo riusciti ad allungare fino al +6. Da lì abbiamo cambiato due situazioni offensive che ci hanno permesso di creare un margine importante. Però la partita l’abbiamo vinta soprattutto in difesa: loro avevano un lungo molto strutturato, bravo a giocare spalle a canestro, ma con Defendi e Gilardi siamo riusciti a limitarlo efficacemente.

Abbiamo indirizzato la gara dalla nostra parte anche grazie all’ottima prestazione di Sottocorno, determinante sia in fase difensiva sia in attacco. In generale, però, tutta la squadra ha dato il proprio contributo: chi era in campo e chi dalla panchina ha sostenuto i compagni con grande partecipazione. È una vittoria importante, che ci dà morale ed energia per affrontare le prossime sfide. Sono molto contento: ci voleva”.

Convocati: Vasta, Momo, Marchesi (cap.), Gilardi, Oriana, Sow, Oliveiro, Defendi, Sottocorno, Panzeri, Mazzoleni.