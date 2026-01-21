GIOVANILI NP OLGINATE: U19 BLU DA COPERTINA, DR3 TRA LE TOP; FRENA DR4

OLGINATE – Settimana intensa per il mondo NPO, protagonista di tre sfide che hanno raccontato volti molto diversi del percorso olginatese in questa fase di stagione. La copertina è tutta per l’Under 19 Blu, capace di regalare al Palaravasio una vittoria di carattere e sangue freddo contro la Tall Gorgonzola, al termine di una gara tiratissima decisa solo negli ultimi secondi. Prosegue spedita anche la marcia della DR3, che chiude il girone di andata con un successo netto su Mapello e resta stabilmente nel gruppo di testa del campionato.

Giornata amara invece per la DR4, che inciampa sul campo della Virtus Albese in una partita mai realmente interpretata con la giusta intensità, lasciando spazio a riflessioni e alla necessità di ritrovare continuità.

U19 Blu

Una serata di grande basket quella andata in scena lunedì al Palaravasio, dove la Npo Blu ha superato la Tall Gorgonzola per 63-61, nella sfida valida per la seconda giornata di andata della seconda fase del campionato Under 19.

Una partita intensa ed equilibrata dall’inizio alla fine, come testimoniano i parziali (17-20, 39-36, 50-43), che ha visto i ragazzi di coach Marzio Puglisi imporsi grazie a carattere, lucidità e grande spirito di squadra.

L’avvio non è stato dei più semplici per i padroni di casa, colti un po’ di sorpresa dall’aggressività degli ospiti, abili a colpire in contropiede e a portarsi avanti anche di 7-8 punti. La Npo Blu, però, non ha mai perso contatto, rientrando puntualmente e mantenendo la gara sempre in equilibrio.

Gorgonzola ha dimostrato di essere una formazione solida e tecnicamente valida, ma nei momenti chiave sono stati i blu a mostrare maggiore freddezza. Decisivi, nel finale, i canestri di Defendi dal mezzo angolo, che hanno permesso alla Npo di portarsi sul 61-61. Dopo il pareggio degli ospiti, la difesa olginatese ha retto con grande attenzione: Gorgonzola ha sbagliato l’ultimo attacco, Meani ha conquistato il rimbalzo e subito fallo, trasformando poi i due liberi che hanno fissato il punteggio sul definitivo 63-61.

Negli ultimi 18 secondi, ottima gestione difensiva della Npo Blu, capace di contenere anche l’ultima rimessa avversaria dopo il timeout chiamato dalla panchina ospite, fino alla sirena finale.

Soddisfatto coach Puglisi nel post-partita: “Sono molto contento per i ragazzi, perché vedo una Npo Blu in costante crescita. Vincere in casa è sempre importante, soprattutto in un campionato così equilibrato”.

Il tecnico analizza poi la gara: “È stata una partita davvero sofferta. Siamo partiti un po’ lenti e loro ci hanno punito in contropiede, andando anche avanti di diversi punti. Ogni volta, però, siamo stati bravi a rientrare e a restare agganciati alla partita. È stata una sfida combattutissima, contro una squadra molto valida dal punto di vista tecnico. In alcuni momenti siamo andati un po’ in confusione, ma quando contava abbiamo trovato i canestri giusti e lavorato molto bene in difesa negli ultimi possessi. Alla fine abbiamo meritato questa vittoria”.

Convocati: Vasta, Mattavelli, Momo, Marchesi (cap.), Gilardi, Oriana, Sow, Oliverio, Defendi, Sottocorno, Mazzoleni, Meani.

Nel prossimo turno la Npo Blu sarà attesa dalla trasferta di Palosco, in terra bergamasca, per un’altra prova impegnativa nel cammino di questa seconda fase.

DR3

Si chiude alla grande il girone di andata per il quintetto olginatese di coach Marzio Puglisi, con la Npo che archivia, con il risultato di 75-48 (29-20, 37-30, 55-39) la pratica bergamasca del Mapello. Un campionato di serie Dr3 che rimarca al comando della classifica ben tre formazioni appaiate; tra queste anche la Npo Olginate.

Ritornando al match di venerdì sera, coach Puglisi elogia la prova dei suoi ragazzi: “Una partita molto maschia, da un certo punto di vista difficile da gestire. Bravi i ragazzi ad usare la testa, e soprattutto, bravi nel giocare la nostra pallacanestro. Una vittoria che vale tanto e che sancisce un nostro girone di andata fantastico archiviato subendo una sola sconfitta”.

“Una prima parte equilibrata – ha dichiarato il coach – con gli ospiti molto aggressivi e dove era difficile giocare a basket. Quando abbiamo preso quei 8-9 punti di vantaggio, la squadra è stata brava ad evitare contatti, velocizzando il gioco e la circolazione, dando molti palloni al pivot, bravo a smistare il gioco, permettendo ai compagni di squadra di realizzare canestri importanti. Molto bene in difesa, bravo Oriana alle conclusioni. Quando Olginate esprime il suo basket sappiamo mettere in difficoltà tutte le squadre. Orgoglioso di questi ragazzi, ma rimaniamo sul pezzo perché il campionato è ancora lungo”.

Tabellini: Losa 3, Fiore 11, Panzeri 9, Milani 6, Sottocorno 2, Meani 11, Oriana 22, Defendi 8, Marchesi 3, Gilardi, Mattavelli.

DR4

Amara sconfitta nell’ultima giornata di andata del campionato di serie Dr4 di basket, con la Npo di coach Stefano Cattani sconfitta 71-45 (15-6, 30-18, 43-29) sul campo della Virtus Albese. Una sfida decisamente alla portata del quintetto olginatese, in considerazione anche della lettura della classifica, ma indubbiamente meglio interpretata dal quintetto di casa.

La conferma arriva dal commento del coach Cattani: “Un risultato severo che non rispecchia il valore in campo, ma con Albese che ha messo in campo miglior convinzione e determinazione. La squadra ha approcciato malissimo questo impegno, non riuscendo a trovare soluzioni per rientrare in partita. Poi c’è stato un black out in fase difensivo, situazione che ha sancito il risultato finale. Si ritorna in palestra – conclude Cattani – per lavorare ed analizzare questa partita”.