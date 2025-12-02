GIOVANILI PICCO LECCO: BLACKOUT SERIE D, PUNTO PREZIOSO PER LA SERIE C

LECCO – Weekend contrastante per le squadre giovanili della Picco Lecco, impegnate nei rispettivi campionati di Serie D e Serie C. Le Electricity Teen hanno vissuto una serata difficile sul campo dell’ASD US Casterno, dove dopo un avvio brillante sono incappate in un pesante blackout che ha compromesso la gara. Diverso invece l’andamento per le Iron Girls, capaci di strappare un punto prezioso a Besana al termine di una sfida combattuta fino al tie-break. Due partite dal sapore opposto, ma accomunate dalla voglia di crescere e di non arrendersi alle difficoltà.

Serie D – Il blackout dopo un avvio da favola

ASD US Casterno – Picco Lecco (PG) 3–1 (27–29 • 25–11 • 25–15 • 25–7)

Serata amara per la formazione di Serie D della Picco Lecco, impegnata sul campo dell’ASD US Casterno. Dopo un primo set giocato con grande intensità e determinazione, conquistato ai vantaggi (27–29) grazie alla grinta di Sime Energia e alla capacità di lottare su ogni pallone, la squadra ha subito un brusco calo di concentrazione.

Nei tre set successivi, infatti, le ragazze non sono riuscite a mantenere lo stesso livello di gioco, cedendo nettamente alle avversarie. Un blackout che ha lasciato l’amaro in bocca e che coach Vergani ha commentato con lucidità: “È una di quelle giornate NO delle quali c’è poco da dire, se non che si deve tornare a lavorare e guardare avanti. Non siamo ciò che abbiamo dimostrato questa sera. Sicuramente c’è delusione perché hanno funzionato pochissime cose, ma sono comunque lezioni che servono a crescere nel percorso di queste giovani ragazze.”

La sconfitta non cancella il percorso di crescita delle Electricity Teen, chiamate ora a rialzare la testa e a ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni

Serie C – Le Iron Girls strappano un punto prezioso a Besana

Polisportiva Besanese – Acciaitubi Picco Lecco 3–2 (23–25 • 25–19 • 25–16 • 21–25 • 15–10)

Sul difficile campo di Besana, la formazione di Serie C della Picco Lecco (in copertina) ha dimostrato carattere e determinazione, portando la sfida fino al tie-break e conquistando un punto prezioso contro una delle squadre più solide del campionato.

La partita si è rivelata combattuta: primo e quarto set giocati alla pari e vinti dalle lecchesi, mentre nei parziali centrali la Besanese ha saputo alzare il livello, imponendosi con maggiore continuità. Nel quinto set, la maggiore esperienza e la precisione delle padrone di casa hanno fatto la differenza.

Coach Maria Luisa Checchia ha analizzato così la prestazione: “Non era la partita per ottenere un risultato pieno, anche a causa di vari infortuni importanti, ma ci abbiamo provato a tenere testa a un avversario che occupa il terzo posto in classifica. Complimenti alla Besanese: squadra che sbaglia poco, abile in attacco e resiliente in difesa. Stiamo attraversando un periodo difficile, lo sappiamo. La soluzione è avere pazienza e recuperare le atlete infortunate: con il roster al completo sono sicura che dimostreremo il nostro valore.”

Le Iron Girls hanno confermato di essere una squadra in crescita, capace di lottare e divertire anche nelle difficoltà. Il percorso continua con fiducia e determinazione, consapevoli che il lavoro quotidiano porterà i suoi frutti.

RedSpo