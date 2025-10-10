GIOVEDÌ 16 IN BIBLIOTECA IL LIBRO “LARIOSAURO E SIGNORA”

LECCO – Giovedì 16 ottobre alle 18.30, sarà presentato in biblioteca “Lariosauro e signora“, nuovo libro di Giancarlo Colombo, che segue il volume del 2002 “Lariosaurus” e quello del 2013 “Alla ricerca del lariosauro perduto“, editi dall’associazione culturale Scanagatta di Varenna.

Il testo, che sarà presentato giovedì prossimo, racconta ancora una volta la storia del Lariosauro, rettile acquatico preistorico vissuto oltre 200 milioni di anni fa, il cui primo fossile fu rinvenuto a Perledo 2 secoli fa. Questa figura, divenuta un simbolo identitario del Lario, torna a vivere tra le pagine del nuovo libro di Colombo, che ne ricostruisce la storia con passione narrativa e con qualche elemento inedito in più.

Giancarlo Colombo, per oltre trent’anni, ha gestito i laboratori scientifici dell’IIS Giuseppe Parini di Lecco; grande appassionato di scienze naturali, fin dall’adolescenza si dedica in particolare alla paleontologia e all’entomologia. Prima delle sue pubblicazioni sul tema, non esisteva alcuna pubblicazione divulgativa su questo esemplare.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare lo 0341 481122.