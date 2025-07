GIOVEDÌ 31 A CALOLZIO LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI E IL CONSIGLIO COMUNALE

CALOLZIOCORTE – È in programma per giovedì 31 luglio alle 20.30, presso la sala consiliare del Municipio di Calolziocorte, la prossima seduta del consiglio comunale. Prima della riunione, alle 20, avverrà la consegna della Costituzione Italiana a rappresentanti di neo-diciottenni.

Sono previsti nella discussione i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni

2. Bilancio 2024 di AUSM srl in liquidazione – Attuazione del controllo analogo

3. Budget 2025 di AUSM srl in liquidazione – Attuazione del controllo analogo

4. Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 – Assestamento del bilancio 2025/2027 di cui all’art. 175 comma 8 D.Lgs. 267/2000

5. Art. 96 del T.U.E.L – D.Lgs. n. 267/2000. Individuazione e conferma degli organismi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili. Anno 2025

6. Convenzione tra il Comune di Vercurago e il Comune di Calolziocorte per l’acquisto di posti in convenzione presso l’asilo nido comunale – Periodo 01/09/2025 – 31/08/2026

7. Approvazione regolamento servizio pre e post scuola

8. Modifiche regolamento “Premio giovani talenti calolziesi”

9. Individuazione di diversa tipologia di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico generale nel Piano dei Servizi del vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. n.12/2005 relativa a porzione dell’area di pertinenza della sede dell’associazione Volontari del Soccorso di Calolziocorte O.D.V.

10. Ordine del giorno ad oggetto “Studio di un diverso tracciato viario tra Lecco-Bergamo” presentato dal sindaco.