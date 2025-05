GIOVEDÌ 8 UN BILANCIO DEL PRIMO ANNO DI OFFICINA GERENZONE APS

LECCO – Giovedì 8 maggio alle 21, presso Officina Badoni (Corso Matteotti 7, Lecco), si terrà l’evento pubblico “Un anno di Officina”, promosso da Officina Gerenzone APS. L’incontro rappresenta un momento di riflessione aperta sui primi mesi di attività dell’associazione e sulle prospettive future per la valorizzazione della Valle del Gerenzone.

Durante la serata verranno raccontati i traguardi raggiunti nel primo anno di vita di Officina Gerenzone come associazione, presentati i progetti attualmente in corso e condivise alcune importanti anticipazioni sulle iniziative previste per il 2025. Sarà un’occasione per coinvolgere cittadini, istituzioni e realtà del territorio in un confronto partecipato su una delle aree più significative della memoria industriale lecchese.

La Valle del Gerenzone custodisce oltre otto secoli di storia produttiva: un’eredità preziosa che Officina Gerenzone si impegna a riscoprire e a trasformare in motore per un futuro sostenibile e condiviso. L’incontro pubblico sarà preceduto dall’Assemblea dei soci dell’associazione.

La partecipazione all’evento è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il modulo online disponibile a questo link.

Attiva dal 2019 come un vibrante laboratorio cittadino, Officina Gerenzone ha l’obiettivo di raccontare e tutelare il fiume Gerenzone e il prezioso patrimonio storico che intorno a questo importante corso d’acqua si è sviluppato nei secoli. Nel 2024, Officina Gerenzone è diventata un’associazione di promozione sociale (APS), superando in pochi mesi i 200 soci. I volontari di Officina Gerenzone sono attivamente impegnati nell’organizzazione di passeggiate guidate lungo il fiume, in opere di riqualificazione di aree dismesse e nell’ideazione di eventi pubblici per rafforzare il legame tra comunità, istituzioni e imprese. Officina Gerenzone collabora attivamente con numerosi enti locali, tra cui enti pubblici (Comune di Lecco, Politecnico di Milano – Polo di Lecco, SIMUL Sistema Museale Urbano Lecchese), istituti scolastici, associazioni culturali, ambientali e di categoria (Confindustria, Confartigianato, Confapi Federmanager, Legambiente, LaorcaLab) e aziende (Lario Reti Holding, Consorzio Premax) promuovendo una rete partecipata per la riscoperta e la valorizzazione del territorio.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet. Per informazioni e integrazioni: Paolo Colombo (tel 333 2646422).