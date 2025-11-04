GIOVEDÌ ZANETTO PRESENTA “POLEMOS. LA GUERRA IN GRECIA” CON AICC

LECCO – La nuova iniziativa della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – sezione di Lecco) continua a porre in dialogo l’antico e il contemporaneo. Il professor Giuseppe Zanetto, già ordinario di Letteratura Greca presso l’Università Statale di Milano, tornerà come gradito ospite giovedì 6 novembre alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo Classico-Linguistico “Manzoni” e presenterà il suo libro uscito in questi giorni per l’editore Laterza: Polemos. La guerra in Grecia. Nel suo stile chiaro e sapiente, Zanetto offre una ricca e documentata panoramica sul tema della guerra come osservatorio privilegiato per capire la mentalità degli antichi: dunque, tecnica, economia, regole. Ma soprattutto gli echi letterari che danno il segno della vita quotidiana, il ruolo della religione e delle donne. Accanto alla guerra, il libro è inevitabilmente intriso di pace, per una riflessione oggi più che mai necessaria.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà giovedì 6 novembre alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi lo desidera, alla AICC.