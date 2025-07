GIRAUDO NUOVA PRESIDE DEL ‘MANZONI’, SUBENTRA A MARIA LUISA MONTAGNA

LECCO – Chiara Giraudo è la nuova dirigente del liceo classico e linguistico “Alessandro Manzoni”, subentrando a Maria Luisa Montagna (foto a destra), pensionata dal 31 agosto. Giraudo proviene dal comprensivo di Costa Masnaga, dove è stata punto di riferimento per anni. Montagna, laureata in filosofia, ha ricoperto il ruolo di preside al ‘Manzoni’ dal 2020 dopo sei anni da dirigente al Comprensivo di Bellano.

Nel contempo, l’Ufficio scolastico regionale ha confermato diversi dirigenti in tutta la provincia; il riassetto delle nomine si completerà entro settembre, con possibili novità anche per il comprensivo di Premana e un futuro “I.C.S. unico” in Valsassina.

