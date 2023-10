CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte informa che, a causa del passaggio del Giro di Lombardia sul territorio, il giorno sabato 6 ottobre, a partire dalle 11.30 circa e comunque fino al passaggio dell’auto di chiusura, saranno chiuse al transito dei veicoli le seguenti vie:

PONTE VITTORIO EMANUELE III – VIA CAVOUR (CARTIERA) – ROTATORIA VIA MAZZINI/DE GASPERI – ROTATORIA VIA FABBRICONE – SPARTITRAFFICO VIA DEI SASSI – ROTATORIA VIA LAVELLO – VIA PADRI SERVITI (VERSO MONASTERO) – VIA FERMI (CIMITERO) – VIA G.DI VITTORIO – ROTATORIA CORSO EUROPA/VIA PADRI SERVITI – VIA BONACINA (IMMISSIONE CONTROMANO) – VIA DONATELLO – VIA S.S.COSMA E DAMIANO – ROTATORIA VERSO TORRE DE BUSI – VIA MANDAMENTALE VECCHIA – VIA ERTA – FINO A USCITA DA TERRITORIO COMUNALE IN VIA MANDAMENTALE.

Tale sospensione si protrarrà da 45 minuti prima del più veloce percorso indicato nella tabella di marcia della competizione e comunque fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti ancora in corsa a partire dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con cartello mobile “fine gara ciclistica”.

Questo è il percorso che seguirà il giro sul territorio cittadino.