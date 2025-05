GIRO D’ITALIA A LECCO E IN VALSASSINA, TUTTI I DETTAGLI

LECCO – Giovedì 29 maggio, la 18ª tappa del Giro d’Italia attraverserà per oltre 80 chilometri i territori di Lecco e della Valsassina, regalando emozioni uniche agli appassionati di ciclismo. L’intera tappa, lunga 144 chilometri, partirà da Morbegno e si concluderà a Cesano Maderno, toccando diverse località della provincia di Lecco.

Dopo la partenza da Morbegno, i ciclisti percorreranno il lungolago fino a Bellano, per poi affrontare la salita verso Parlasco, classificata come Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Da qui, la carovana scenderà verso Cortenova, attraversando l’intera Valsassina e superando il Colle di Balisio, un altro GPM di terza categoria.

Il percorso porterà poi i ciclisti a Lecco, passando per Pescate e Galbiate, fino a raggiungere Colle Brianza, anch’esso di terza categoria. La tappa si concluderà con l’arrivo a Cesano Maderno, dopo aver attraversato la Brianza.

In vista del passaggio del Giro, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per garantire lo svolgimento dell’evento. Sono previste misure come la sospensione della circolazione veicolare due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti e la chiusura anticipata di alcuni cantieri, come quello di Balisio. Inoltre, per la maggior parte degli istituti scolastici è stata confermata l’uscita anticipata degli studenti alle 12 per evitare interferenze con la gara.

Il Comune di Lecco ha comunicato che, per garantire il regolare svolgimento della tappa, saranno apportate modifiche alla viabilità. Le strade interessate dal passaggio dei ciclisti saranno chiuse temporaneamente e sarà vietata la sosta lungo il percorso. Inoltre, saranno predisposti percorsi alternativi per ridurre al minimo i disagi per i residenti.

In occasione del passaggio del Giro, inoltre, gli orari dei bus nel Lecchese subiranno delle variazioni. Le corse saranno anticipate o posticipate per evitare sovrapposizioni con il passaggio dei ciclisti. Gli utenti sono invitati a consultare gli orari aggiornati per pianificare i propri spostamenti.

Secondo la cronotabella ufficiale, i ciclisti arriveranno a Colico intorno alle 14:18, passando poi per Parlasco alle 14:50 e raggiungendo il Colle di Balisio intorno alle 15:15. La discesa verso Lecco avverrà tra le 15:26 e le 15:35, con il passaggio finale attraverso la Brianza.