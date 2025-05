GIRO D’ITALIA, LECCHESE PROTAGONISTA DELLA 18ª TAPPA LOMBARDA

LECCO – “Oggi ho partecipato con grande orgoglio, a Palazzo Lombardia, alla presentazione delle tappe del Giro d’Italia 2025, un evento di grande rilievo per la nostra regione e per tutto il panorama sportivo nazionale. Alla conferenza stampa presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani.

È stato un onore prendere parte a questo importante appuntamento, che rappresenta uno degli eventi più attesi del calendario sportivo e un punto di riferimento che ogni anno attira migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Il Giro d’Italia 2025 vedrà il territorio lecchese come protagonista della 18ª tappa, un evento di grande rilievo che si svolgerà in occasione della Festa della Lombardia. Questa tappa, lunga 144 km, partirà da Morbegno e si concluderà a Cesano Maderno, attraversando alcune delle località più suggestive della provincia di Lecco, tra cui Colico, Dervio, Bellano, Valsassina e Brianza. Un momento di grande orgoglio per la nostra comunità e un’opportunità unica di mettere in luce le bellezze e le eccellenze del territorio lecchese, attirando appassionati di ciclismo e visitatori da tutta Italia e oltre.

Un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori, al volontariato sportivo e alle autorità coinvolte per aver reso possibile questo straordinario evento, che rappresenta un’occasione unica di promozione e valorizzazione del nostro territorio” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.