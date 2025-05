GIRO D’ITALIA, VARIANO GLI ORARI DEI BUS NEL LECCHESE

LECCO – L’agenzia di tpl Lecco Trasporti ha comunicato che, in occasione del transito della 18ª tappa del Giro d’Italia – Morbegno – Cesano Maderno che interesserà il territorio lecchese, giovedì 29 maggio saranno adottate le seguenti modifiche alla normale programmazione delle linee extraurbane in considerazione delle chiusure stradali temporanee e comunque in relazione alle cessate necessità della gara:

linea Urbano Colico: corse non garantite dalle 11 alle 14:30;

linee D21 – D25 – D26: corse non garantite dalle 10 alle 14:30 – verranno riprogrammate corse in partenza da Bellano alle 11:05 per il rientro anticipato scuole;

linea D27: corse non garantite dalle 10 alle 15;

linea D35: corse non garantite dalle 11 alle 16;

linea D20 – D50 – D55/Lgv – D60: corse non garantite dalle 11 alle 16:30;

Linea D61 – D80 – D84: corse non garantite dalle 12 alle 17.

Le corse scolastiche delle linee D35 – D50 – D55/lgv – D60 normalmente programmate in partenza da Lecco tra le 13:05 e le 13:20 per il rientro degli studenti, in considerazione del termine anticipato delle lezioni, verranno riprogrammate con partenza anticipata di 1 ora tra le 12.05 e le 12.20.

Si segnala che saranno comunque possibili ritardi e ulteriori cancellazioni su tutta la rete in relazione alle chiusure stradali e dallo svolgimento della gara stessa.