GIUDICE SPORTIVO: KRITTA SALTA L’ALBINOLEFFE. CALCIO LECCO MULTATA PER GLI SPUTI DEI TIFOSI

LECCO – Calcio Lecco multata per 2mila euro per il comportamento antisportivo dei tifosi, e squalifica di un turno a Kritta espulso nella gara contro il Padova.

Queste le decisioni del giudice sportivo che registra quanto avvenuto sugli spalti veneti lo scorso turno di Serie C. “Un sostenitore, posizionato nei Distinti ha lanciato, al termine della gara, sul terreno di gioco, una bottiglietta piena d’acqua verso la parte superiore del corpo dell’Arbitro che riusciva a schivarla, venendo colpito sul polpaccio destro” mentre altri tifosi hanno indirizzato “uno sputo verso i calciatori avversari mentre stavano raggiungendo il tunnel che conduce agli spogliatoi, senza prenderli”.

Prevedibile invece la giornata di squalifica per Marwane Kritta. Il terzino infatti è stato espulso dopo una doppia ammonizione, il provvedimento prevede che non sia disponibile per la prossima gara contro l’Albinoleffe.