“GIUNTA, PROGETTI PRIMA ALLA STAMPA CHE AL CONSIGLIO: CONFRONTO SVILITO”

Esprimiamo forte contrarietà per l’ennesima scelta della Giunta di presentare un progetto strategico per la città direttamente alla stampa, prima ancora che venga illustrato alla Commissione competente o al Consiglio comunale.

Questa volta si tratta della modifica della rotonda tra via Costituzione e via Leonardo Da Vinci.

Un intervento che incidera’ sulla viabilità urbana e sulla sicurezza dei cittadini e che avrebbe meritato un confronto preliminare con i rappresentanti eletti della cittadinanza.

Invece, ancora una volta, verremo a conoscenza dei dettagli attraverso un invito stampa, come se il Consiglio Comunale fosse un corpo estraneo alla vita amministrativa, un organo accessorio e non il luogo primario della democrazia cittadina.

Non è la prima volta che denunciamo questo metodo: già in passato abbiamo segnalato pubblicamente questa prassi, che svuota di significato il ruolo delle istituzioni, svilisce la funzione di controllo delle opposizioni e impoverisce il dibattito democratico.

Questo non è solo scorretto: è un segnalepreoccupante della volontà della Giunta di marginalizzare il confronto politico.

La trasparenza non si misura con conferenze stampa ben confezionate ma con il rispetto delle regole istituzionali e del mandato elettorale.

Chiediamo, instancabili, che venga ristabilito un corretto ordine procedurale: i progetti devono essere illustrati prima alle Commissioni e al Consiglio, e solo dopo comunicati alla stampa.

Non si tratta di formalismi, ma del presupposto minimo di una politica seria, rispettosa e responsabile.

Lecco merita una politica che non si limiti alla vetrina mediatica, ma che valorizzi il confronto, la competenza e la responsabilità verso i cittadini.

I consiglieri

Cinzia Bettega

Gianni Caravia

Lorella Cesana

Peppino Ciresa“