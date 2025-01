“GIUSTIZIA PER JENNIFER”, GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA FIACCOLATA IN SUA MEMORIA

LECCO – Grande partecipazione alla fiaccolata che ha animato il centro città in ricordo di Jennifer Alcani, la 13enne deceduta a seguito di un grave schianto ad Abbadia, che ha coinvolto la macchina guidata a grande velocità da un amico 22enne.

Circa un centinaio di persone si sono unite alla famiglia e agli amici della ragazza per chiedere giustizia: nel percorso, che da piazza Cermenati è giunto a in piazza V Alpini, la madre Gabriella e lo zio hanno tenuto in mano uno striscione inequivocabile, che recitava “Giustizia per Jenny“. Giustizia che entrambi i genitori della giovane stanno cercando di ottenere anche attraverso le querele presentate nei confronti del 22enne alla guida dell’auto in quella tragica mattina, che ora è agli arresti domiciliari, e verso il 19enne che era con loro, accusati entrambi di sottrazione di minore.

Giunto nel parco della piazza di Germanedo, il corteo ha ricordato i momenti passati insieme, come i pomeriggi tra amici proprio nell’area verde, e ha omaggiato la memoria di Jennifer con le sue canzoni preferite ed un brano scritto per lei dai suoi amici.