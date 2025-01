“GIUSTIZIA PER JENNY”: FIACCOLATA IN MEMORIA DELLA 13ENNE MORTA IN AUTO

LECCO – “Giustizia per Jennifer”. Questo il nome che avrà la fiaccolata in memoria della ragazza di 13 anni coinvolta in un incidente stradale ad Abbadia Lariana, in cui era passeggera, e deceduta dopo sei giorni di agonia all’ospedale di Lecco lo scorso 10 gennaio .

L’appuntamento è per martedì 28 gennaio alle 18.30, in piazza Cermenati, ai piedi della Basilica dove si sono svolti i funerali della ragazza, sabato 18 gennaio. Alle 19 di martedì prossimo il corteo si incamminerà verso Germanedo, mentre l’arrivo è previsto in piazza V Alpini, dove Jenny si ritrovava con la sua compagnia di amici.

Per pubblicizzare la manifestazione, la famiglia di Jenny ha postato diversi volantini sui social. Perché adesso la famiglia chiede solo giustizia. Anche con due querele formali presentate in Procura : una contro Massimo, il 22enne alla guida della BMW Serie 1 al momento dello schianto, e una contro Michele, il malgratese 19enne che ha messo a disposizione il mezzo e che sedeva al fianco dell’autista.

Il reato ipotizzato è sottrazione di minore, per aver convinto Jennifer Alcani a uscire di casa in piena notte di nascosto, caricandola poi sull’auto che, alle 5 di mattina, è andata a sbattere, mettendo fine alla vita della sfortunata tredicenne.