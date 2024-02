GIUSTIZIA RIPARATIVA, SECONDO INCONTRO SULLA RIFORMA CARTABIA

LECCO – Il 22 febbraio, dalle 14 alle 17 al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco il secondo incontro del percorso sul tema della giustizia ristorativa “Giustizia riparativa: principi, valori, programmi” promosso da Ambito Territoriale di Lecco, Tavolo Lecchese per la giustizia restorativa e Ordine degli Avvocati di Lecco.

L’incontro, dal titolo “La riforma Cartabia: che cosa prevede e quali strumenti di attuazione”, avrà come relatrici Bruna Dighera, L’Innominato, Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, psicologa giuridica, Maria Luisa Lo Gatto, ex magistrato e Maria Trimarchi, dirigente penitenziario, Ufficio Esecuzione Penale di Como. Dopo gli interventi, le relatrici parteciperanno con Elisa Magnani, avvocato, a una tavola rotonda, moderata da Ester Invernizzi, consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Lecco.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto finanziato da Regione Lombardia e da Cassa Ammende “Un futuro in Comune”, di cui è capofila l’Ambito Territoriale di Lecco.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco con 3 crediti formativi in materia non obbligatoria (10 crediti per chi frequenta tutti e tre gli incontri). Per gli avvocati le iscrizioni sono possibili su Piattaforma Sfera. Le iscrizioni alla serata si possono effettuare a questo link.

Il ciclo di incontri si concluderà il 4 aprile, dalle 14 alle 17, con oggetto la presentazione delle Esperienze del Territorio.

