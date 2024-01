GIUSTIZIA RIPARATIVA. UN CICLO DI TRE INCONTRI SU PRINCIPI E VALORI

LECCO – L’Ambito Territoriale di Lecco, il Tavolo Lecchese per la giustizia restorativa e l’Ordine degli Avvocati di Lecco promuovono un percorso sul tema della giustizia ristorativa “Giustizia riparativa. Principi, valori, programmi“. L’incontro, il primo di una serie di tre, si terrà il 25 gennaio dalle 14 alle 17 a Lecco presso la sede del Politecnico di Milano polo territoriale di Lecco .

“Cos’è la Giustizia riparativa (e cosa non è) – Cosa sono i programmi di Giustizia Riparativa” avrà come relatrici Bruna Dighera, L’Innominato, Tavolo lecchese per la Giustizia Restorativa, Psicologa giuridica, Maria Luisa Lo Gatto , ex Magistrato, Maria Trimarchi, Dirigente Penitenziario, Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Como.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto finanziato dal Regione Lombardia e da Cassa Ammende “Un futuro in Comune” di cui è capofila l’Ambito Territoriale di Lecco. I successivi incontri si terranno il 22 febbraio “La Riforma Cartabia: cosa ci dice oggi la legge” e il 4 aprile “Le esperienze del territorio”.