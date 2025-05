GLI ALLIEVI 2009 DELLA ROVINATA VINCONO DUE GARE DI CAMPIONATO

LECCO – Belle vittorie nelle ultime due partite per gli Allievi 2009 della Rovinata, che ancora non hanno terminato il Campionato. Nella prima gara, ospiti del Foppenico, è un’altra goleada. Un 2-11 biancorosso che rispecchia perfettamente l’andamento di una bella partita, giocata con entusiasmo e sicurezza dai ragazzi dei mister Piffaretti e Nasatti. A segno come sempre Bianchi con quattro reti, tre di Abdel e una rete a testa rispettivamente di Brusadelli, Alacchi, il capitano Troka e Cattaneo. Da segnalare una bellissima parata del subentrante portiere Magnani, che ha respinto un calcio di rigore battuto dai padroni di casa.

Nella seconda partita in casa, ospite l’Academy Valle San Martino, la Rovinata gioca una bella partita e ottiene una vittoria più che meritata per gli Allievi Under 16 biancorossi. È stata una partita a senso unico, con la Rovinata sempre in spinta e in pieno controllo della partita. Una buona prestazione dell’intera squadra con belle trame di gioco e armonici movimenti dei reparti. Sono andati a segno Alacchi, il capitano Troka, la mezza punta Cattaneo e il laterale Dell’Oro con uno splendida rete realizzata con un tiro da lontano. Il risultato finale dice 4-1 Rovinata, e ora si pensa all’ultima di campionato domenica 11 maggio in casa del Grentarcadia.