GLI ALPINI LECCHESI ALL’ADUNATA A VICENZA. SUCCESSO DEL CORO “GRIGNA”

VICENZA – Chiesa di San Felice e Fortunato a Vicenza pienissima per il concerto dei cori “Grigna”, “Valli del Pasubio” e “La Tridentina”. 18 canzoni, sei per gruppo e alla fine tutti insieme per cantare “Trentatre”, “La Montanara” e “Signore delle Cime”.

50 gli elementi del coro di Laorca, diretto da Riccardo Invernizzi, tutti alloggiati al Santuario di Monte Berico in occasione della 95a adunata nazionale degli Alpini.

Tantissime le penne nere lecchesi, dalla Valsassina un pullman di Pasturo e le fisarmoniche di Premana. Alpini da Lecco e provincia arrivati in Veneto in treno, sui torpedoni e con molte auto al seguito.

Più tardi servizi e immagini sull’evento che vede all’ammassamento del pomeriggio di domenica oltre centomila presenze.

