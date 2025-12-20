GLI ALUNNI DELLA DIAZ IN VISITA ALLA CARITAS DI LECCO

LECCO – Un’esperienza semplice ma dal grande valore educativo e umano quella vissuta mercoledì 17 dicembre da una piccola delegazione di alunni di quarta e terza della Scuola Primaria A. Diaz – San Giovanni di Lecco, che si sono recati presso la Caritas Ambrosiana di Lecco per consegnare un dono speciale alle persone meno fortunate che pranzeranno lì nel giorno di Natale.

Il regalo, preparato con cura e partecipazione da tutti i bambini delle classi coinvolte, consiste in tovagliette decorate a mano con motivi natalizi, pensate per portare colore, calore e allegria a chi vivrà il pranzo di Natale nella mensa. Un gesto concreto, nato in classe, che ha voluto esprimere attenzione e vicinanza a chi si trova in una situazione di fragilità.

Durante la visita, i bambini hanno avuto modo di apparecchiare una tavola natalizia, per immaginare l’effetto che le loro tovagliette avranno sugli ospiti il giorno di Natale, e di confrontarla con una tavola apparecchiata in modo “normale”. Un’attività semplice, ma capace di far riflettere su come anche i piccoli dettagli possano contribuire a rendere più accogliente e dignitoso un momento importante.

La delegazione ha inoltre visitato gli ambienti della mensa e del centro, osservando da vicino gli spazi frequentati quotidianamente dagli ospiti e dialogando con i volontari della Caritas, ai quali i bambini hanno rivolto numerose domande, dimostrando curiosità, sensibilità e attenzione. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto da Caritas Ambrosiana, realtà che da anni opera sul territorio lecchese offrendo ascolto, pasti e sostegno alle persone in difficoltà, soprattutto nei periodi più delicati come quello natalizio.

L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo più ampio, che mira a far crescere nei più piccoli il senso della solidarietà, della responsabilità e dell’empatia, valori fondamentali per diventare cittadini consapevoli.

Un sentito grazie ai volontari della Caritas di Lecco, persone straordinarie che ogni giorno si prendono cura degli altri con dedizione e discrezione, e ai bambini e insegnanti della Scuola Diaz, che con questo gesto hanno dimostrato come anche i più giovani possano essere protagonisti di un Natale fatto di attenzione, rispetto e umanità.