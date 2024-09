GLI ELETTRICISTI DI ENAIP LECCO IN VISITA ALLA GILARDONI RAGGI X

MANDELLO DEL LARIO – Gli studenti del corso per elettricisti di Enaip Lecco, accompagnati dalla docente Camilla Selva e dal direttore Andrea Donegà, si sono recati in visita alla Gilardoni Raggi X, importante impresa della provincia, leader azienda nella produzione di apparecchiature a raggi X e ultrasonore, presente in tre diversi settori: medicale, sicurezza e controlli non distruttivi (CND).

I ragazzi sono stati accompagnati da un’introduzione sulla storia dell’azienda per poi ricevere delle nozioni più tecniche sui prodotti e sulle tecnologie. I tecnici di Gilardoni Raggi X sono scesi poi nei dettagli, incuriosendo molto i partecipanti.

“Il nostro corso per operatore elettrico di impianti elettrici civili e industriali si interfaccia quotidianamente con un settore che è al centro di grandi cambiamenti tecnologici e digitali. Per questo vogliamo ragionare su più fronti: far toccare con mano ai ragazzi i possibili sbocchi lavorativi, al di là di quelli più tradizionali che meglio conoscono e capire, insieme alle imprese, come poter curvare le nostre proposte formative per rispondere alle esigenze di innovazione e alle richieste di competenze che arrivano dal mondo del lavoro. Siamo convinti che giornate come questa, a cui ne seguiranno altre, possano allargare gli orizzonti dei nostri giovani, oltre a incuriosirli e appassionarli. Alimentare la curiosità e lo spirito di intraprendenza dei ragazzi e delle ragazze è uno dei nostri obbiettivi e la via, anche, per sviluppare il senso critico, ingrediente fondamentale per diventare cittadini e cittadine consapevoli. Ringraziamo quindi Gilardoni Raggi X e il suo staff per averci spalancato le porte su questo scorcio di futuro. Siamo certi che potremo contare su di loro per innovare la nostra offerta formativa per continuare a essere un riferimento per il territorio, sia per i giovani che per le imprese, e instancabili costruttori di futuro”, dichiara Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno.

“Gilardoni ha avuto il piacere di ospitare un gruppo di 20 studenti dell’Istituto Enaip di Lecco, del corso di Elettricista & Impianti, per una visita di istruzione. Durante la giornata, i ragazzi hanno avuto la possibilità di vedere una realtà diversa rispetto a quella che si impara dietro i banchi e, affiancati dai nostri progettisti hardware e programmatori di PLC, hanno avuto l’occasione di apprendere i processi che sono a monte di un impianto. Con grande entusiasmo e curiosità, gli studenti hanno partecipato attivamente alle sessioni formative, mostrando un forte interesse per le tematiche affrontate. Un ringraziamento speciale va quindi a ENAIP di Lecco per aver reso possibile questa collaborazione che ha consentito ai ragazzi di aver avuto l’opportunità di entrare in contatto con una realtà industriale avanzata, arricchendo il loro percorso formativo con un’esperienza pratica di grande valore. Queste occasioni di confronto con il mondo del lavoro rappresentano per i giovani una preziosa opportunità per avvicinarsi alla realtà aziendale e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il loro percorso formativo. Un sentito grazie anche ai nostri progettisti per aver condiviso la loro esperienza con i futuri professionisti del settore elettrico”, commentano da Gilardoni Raggi X.