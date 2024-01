GLI EVENTI A LECCO E IN PROVINCIA PER IL ‘GIORNO DELLA MEMORIA’

LECCO – In occasione del ‘Giorno della Memoria’, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, il Comune di Lecco, in collaborazione con Anpi Lecco, promuove per sabato 27 gennaio alle 10:30 un momento istituzionale commemorativo presso le pietre d’inciampo posate nel 2019 alla memoria di Lino e Pietro Ciceri, lungo la scalinata che sale alla Madonna di Lourdes nel rione di Acquate. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Inoltre, in collaborazione con la Provincia di Lecco, per la serie istituzionale ‘Tra Memoria e Ricordo’ promossa all’interno della programmazione teatrale de ‘Il Teatro della società è in città’, il Comune di Lecco propone uno spettacolo a ingresso libero di invito alla riflessione, che andrà in scena sul palco della sala Don Ticozzi di via Ongania sabato 27 in serata alle 21: ‘Eja, Eja, Tralalà’ di e con Federico Bario. Un recital liberamente tratto dal volume del 1959 di Gian Carlo Fusco ‘Le rose del Ventennio’ con la fisarmonica e le tastiere di Luca Pedeferri, la tromba e il flicorno soprano di Fausto Tagliabue ad accompagnare la voce narrante.

Quindi, promosso dal Fotoclub Libero Pensiero di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco, già martedì prossimo 23 gennaio alle 21 al Palazzo delle Paure, si terrà a ingresso libero la ‘Serata della Memoria’, evento durante il quale verrà proiettato un fotodocumentario intitolato ‘Il muro dell’indifferenza’ a cura di Enrico Rolandi e Andrea Pozzati.

La Provincia di Lecco e il Comune di Abbadia Lariana organizzano invece l’evento ‘Quatour pour la fin du temps’ di Olivier Messiaen. Appuntamento sabato 27 gennaio alle 21 al cine teatro Pier Giorgio Frassati di Abbadia con ingresso libero. “Quest’anno la proposta culturale in onore delle vittime della persecuzione nazifascista è frutto della condivisione tra la Provincia di Lecco e il Comune di Abbadia Lariana – commentano la presidente Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Fiorenza Albani – Con questa iniziativa vogliamo richiamare l’attenzione sul tema dello sterminio del popolo ebraico e sulle atrocità commesse nei campi di concentramento, proponendo un momento di conoscenza e riflessione, in particolare per le nuove generazioni. La cultura è uno strumento fondamentale per trasmettere valori positivi come il rispetto alla vita e alle diversità”.

Fino al 12 febbraio, nell’atrio di ingresso della sede della Provincia di Lecco in corso Matteotti 3, è allestita inoltre la mostra ‘Frammenti di Memoria’, composta da 12 pannelli e aperta a tutta la cittadinanza. I pannelli presentano immagini inedite o poco note, documenti di archivio e gli articoli di quotidiani del periodo tra il 1933 e il 1945, che hanno ricostruito ‘una storia fatta di storie’, nella quale sono stati ricordati i passaggi che quasi ogni giorno, con diversi intenti e livelli, colpirono cittadini ebrei, rom e sinti, malati definiti incurabili, dissidenti politici, partigiani.

Infine, il Consorzio Villa Greppi, di cui la Provincia di Lecco fa parte, anche quest’anno propone l’iniziativa ‘Percorsi nella Memoria’, dal 19 gennaio al 5 febbraio nei diversi comuni consorziati. Conferenze, incontri con storici e studiosi, proiezioni di film per riflettere su come gli europei abbiano o meno fatto i conti con la propria storia novecentesca, in particolare quella legata alla Shoah. Un percorso che estende la riflessione alle modalità più efficaci per ricordare l’Olocausto, al ruolo della memoria storica nella vita pubblica e al complesso rapporto tra lo stato di Israele e la Shoah.