ROMA – Onorificenza della Repubblica per Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato: avevano salvato un gruppo di ragazzi dall’incendio del pulmino.

Aveva destato sensazione, lo scorso 13 luglio, l’incendio del pulmino della comitiva che si stava recando in gita a Livigno. L’incendio era avvenuto in una galleria sulla SS36, nel territorio di Varenna. Giovanni Lo Dato, volontario dell’oratorio della Parrocchia di Lipomo (Co), e Mauro Mascetti, autista del Comitato della Croce Rossa di Como, accompagnavano i ragazzi. Mascetti si è accorto dell’incendio che da un copertone si propagava rapidamente e ha valutato, con prontezza e lucidità, che sarebbe stato troppo rischioso arrivare con il mezzo alla fine della galleria. Insieme a Lo Dato, hanno fatto scendere i ragazzi dal pullman portandoli in salvo al di fuori del tunnel.