GLI STUDENTI DI ENAIP A STEP, IL “MUSEO DEL FUTURO” DI MILANO

Le studentesse e gli studenti di Enaip Lecco hanno potuto toccare con mano l’innovazione tecnologica partecipando, il 10 e il 17 febbraio, a una visita interattiva presso STEP FuturAbility District, il “Museo del Futuro” di Milano: un ponte tra presente e avvenire digitale, un luogo in cui l’innovazione diventa patrimonio comune, accessibile e condiviso. Un’opportunità formativa che Enaip Lombardia ha scelto di offrire alle ragazze e ai ragazzi vincitori del concorso “Enaip Innovazione”, iniziativa annuale in cui gli studenti, guidati dai docenti, immaginano, progettano e realizzano idee di innovazione didattica.

“L’innovazione didattica è un tema su cui Enaip lavora quotidianamente, riflettendo su aspetti metodologici, tecnologici, ambientali e inclusivi che possano far star meglio le ragazze e i ragazzi, migliorando apprendimento e benessere scolastico. In altre parole, una via per essere felici a scuola” spiega Federica Colombo, direttrice di Enaip Lecco e Monticello Brianza.

Durante la visita a STEP, gli studenti sono stati accompagnati in un percorso immersivo e interattivo, guidato da una guida virtuale che scandisce le tappe del viaggio. Installazioni dinamiche, ambienti digitali e contenuti multimediali li hanno condotti alla scoperta dei temi chiave del futuro del lavoro.

Al centro dell’esperienza, le professioni del futuro, raccontate attraverso avatar iperrealistici e contemporanei, e l’intelligenza artificiale, presentata nelle sue applicazioni concrete in molteplici ambiti professionali. Un approccio coinvolgente che unisce tecnologia ed emozioni, stimolando riflessioni sul proprio percorso formativo e professionale in un clima di partecipazione e condivisione.

Oggi parlare di scuola e futuro significa confrontarsi con sfide affascinanti e complesse: dall’uso consapevole dei device tecnologici al ruolo dell’intelligenza artificiale come strumento a supporto dell’apprendimento e del lavoro. L’esperienza a STEP FuturAbility District si inserisce pienamente in questo scenario, con l’obiettivo di avvicinare le ragazze e i ragazzi di Enaip Lombardia a un utilizzo responsabile e consapevole delle tecnologie digitali, nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro di domani.