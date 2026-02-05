GLI STUDENTI DI ENAIP LECCO ALL’ESTERO CON I TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

LECCO – Anche quest’anno gli studenti di Enaip Lombardia – sede di Lecco sono protagonisti di esperienze formative di grande valore internazionale, alcune delle quali si sono già concluse con successo. Grazie al programma Erasmus+, dall’8 novembre al 6 dicembre, due studenti dell’indirizzo turistico-sportivo e tre di panetteria-pasticceria sono stati impegnati a Valencia in attività pratiche presso realtà locali. Quasi contemporaneamente, dal 16 novembre al 14 dicembre, due studenti dei percorsi meccanico e carrozzeria hanno vissuto un’esperienza a Malta, inseriti nelle officine dell’isola.

Sulla scia di questi percorsi europei, una nuova partenza è imminente. Dall’8 febbraio all’8 marzo, infatti, altre due alunne dell’indirizzo panetteria-pasticceria voleranno a Valencia per un mese di tirocinio, questa volta reso possibile grazie al bando di Regione Lombardia.

L’iniziativa si inserisce in un percorso ormai consolidato: da circa dieci anni Enaip Lombardia organizza tirocini formativi all’estero per studenti impegnati nel conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. Le esperienze, della durata di quattro settimane, permettono ai partecipanti di svolgere attività pratiche coerenti con il proprio indirizzo di studi, confrontandosi con contesti lavorativi europei.

I tirocini rappresentano un’importante occasione di crescita sotto molteplici punti di vista: consentono di apprendere la pratica professionale in un altro Paese, di comprendere le differenze culturali e organizzative rispetto all’Italia e di rafforzare l’utilizzo della lingua straniera, in particolare dell’inglese. L’apprezzamento da parte delle aziende ospitanti nei confronti degli studenti Enaip è da sempre molto elevato, a conferma della qualità della preparazione ricevuta.

I gruppi di tirocinanti sono composti da studenti provenienti da diversi centri Enaip del territorio lombardo: un elemento che favorisce lo scambio, l’ampliamento delle prospettive personali e la nascita di nuove relazioni e amicizie. Inoltre, per molti studenti si tratta della prima esperienza di viaggio in aereo e di permanenza prolungata fuori dall’Italia.

Ogni anno sono circa 200 gli studenti di Enaip Lombardia che colgono questa opportunità, con numerose destinazioni, tra cui Francia, Spagna, Portogallo e Malta. Le esperienze sono realizzate grazie alla collaborazione con partner esteri consolidati, che garantiscono elevati standard di qualità e sicurezza. Un’importante opportunità resa possibile anche grazie al finanziamento tramite fondi regionali ed europei, che conferma l’impegno di Enaip Lombardia nel promuovere percorsi formativi innovativi e inclusivi.