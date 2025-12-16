GLI ZAMPOGNARI DELLA BRIANZA PORTANO IL NATALE A GALBIATE

GALBIATE – Lunedì alle “Querce di Mamre” Centro Diurno della Cooperativa Arcobaleno di Galbiate, sono arrivati gli Zampognari della Brianza. Annunciati dalle note della zampogna e della ciaramella hanno fatto il loro ingresso, suonando e cantando, e tutti i presenti si sono sentiti immediatamente “immersi” nell’atmosfera natalizia.

I “messaggeri del sorriso” hanno poi intrattenuto gli intervenuti con altri strumenti, le loro voci e il loro dono: la musica, che infonde gioia, crea sempre festa, favorisce l’amicizia, fa vivere intense emozioni, dando voce ai sentimenti più profondi, ed è condivisione e partecipazione, anche grazie alla solerte educatrice Isa e alla collaborazione del personale del centro.

La presenza del sindaco Piergiovanni Montanelli e il precedente primo cittadino Benedetto Negri, presidente dell’Associazione Volontari Pensionati, ha contribuito ad ufficializzare l’evento, al termine del quale i musicanti sono partiti per la Scuola dell’Infanzia di Gandino in Valle Seriana.