GLI ZAMPOGNARI DELLA BRIANZA PORTANO IL NATALE ALLA RSA DI GALBIATE

GALBIATE – Ieri, domenica 7 dicembre, alla RSA “Villa Serena” di Galbiate si è vissuto un pomeriggio speciale all’insegna della tradizione e della musica natalizia. Invitati dalle educatrici Melissa Sesana ed Elena Tentori, con la collaborazione di Stefania, volontaria dell’Associazione Pensionate di Galbiate, sono arrivati Gli Zampognari della Brianza. Con zampogna, ciaramella e voci hanno portato la magia dell’attesa del Natale.

Gli ospiti e i presenti hanno partecipato coralmente all’esecuzione dei tradizionali canti, italiani e non, con occhi colmi di ricordi e commozione, grazie alla magia che solo la musica sa creare.

Scrisse Gianni Rodari: “Se comandasse lo zampognaro, che scende per il viale, sai cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa, spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d’oro e d’argento”; e ieri pomeriggio l’albero addobbato c’era e le stelle vibravano nell’aria.