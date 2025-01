“GO GLOCAL!”. UN CORSO DI FORMAZIONE SU ACCOGLIENZA E VOLONTARIATO

LECCO – Volontariato, migrazioni, mondialità: a Lecco, un percorso formativo per aiutarli a casa loro… e a casa nostra! Educazione alla mondialità, cooperazione e volontariato internazionale, dinamiche e forme di accoglienza delle persone migranti in Italia e nella provincia di Lecco: è in partenza la seconda edizione di questo interessante e ricco percorso formativo e informativo dedicato a tutti coloro che vorrebbero svolgere un’esperienza di volontariato nazionale o internazionale con richiedenti asilo e rifugiati.

“Go Glocal!” il titolo di questo ciclo di cinque incontri che, giocando su “global” e “local”, mira a sottolineare l’importanza e la bellezza dell’essere immersi in una dimensione sempre più globale ma che, proprio per questo, necessita di una forte attenzione al contesto locale.

Ogni appuntamento avrà un focus diverso, dando la possibilità ai partecipanti di approfondire le tematiche legate all’accoglienza in Italia e al volontariato internazionale, attraverso il racconto e la testimonianza degli operatori del Sistema di Accoglienza e Integrazione e dei volontari dell’Associazione Mondeco Onlus, enti che operano da anni per il sostegno e lo sviluppo di progetti in diverse parti del mondo.

Questo percorso formativo ha il fine di dotare le persone interessate di competenze e informazioni utili ad inserirsi successivamente nel volontariato locale (sostegno famigliare, aiuto compiti, integrazione sociale, ecc.) o di intraprendere un’esperienza di volontariato in uno dei progetti nel sud del mondo sostenuti da Mondeco.

I primi 4 appuntamenti sono previsti nelle giornate di sabato 15 febbraio, sabato 15 marzo, sabato 5 aprile e sabato 10 maggio a Lecco, rione Maggianico, dalle 14:00 alle 18:00 in Via alla Fonte, 6. L’ultimo appuntamento, previsto per sabato 14 e domenica 15 giugno avrà la forma del week end residenziale presso “Il Villaggio” a Ballabio, per vivere a pieno l’esperienza di condivisione e confronto con i partecipanti e l’ascolto di storie reali di volontari, ma anche per scendere nel dettaglio delle informazioni pratiche (permessi, documenti, aspetti sanitari) per la preparazione di un viaggio di volontariato su territorio nazionale e internazionale.

Il percorso è aperto a tutti i maggiorenni e non sono richieste competenze o conoscenze specifiche. Il costo complessivo è di 50 €, comprensivo di weekend residenziale, da versare all’atto dell’iscrizione. Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito di Consorzio Consolida: https://consorzioconsolida.it/torna-il-corso-di-formazione-go-glocal/. Iscrizioni entro il 31 gennaio 2025 al link: https://forms.gle/5iTjWsDjzqJvvsD86. Il ciclo di incontri è organizzato dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) del Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate) e Consorzio Consolida, in collaborazione con Mondeco Onlus.