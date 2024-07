GOLETTA DEI LAGHI, VA SEMPRE PEGGIO: ALTRI 4 TORRENTI FORTEMENTE INQUINATI

LECCO – Notizie non buone per il Lago di Como e per la qualità delle sue acque. Su 11 punti campionati da Goletta dei laghi nel 2024, ben 7 sono risultati fortemente inquinati e solo quattro entro i limiti di legge.

Tra i sette punti fortemente inquinati – tre foci, quelle del torrente Cosia, torrente Albano e Meria – confermano le criticità già riscontrate nei monitoraggi 2023; mentre gli altri quattro punti – le foci dei torrenti Inganna, Esino, Caldone e Gallavesa nel lecchese – che lo scorso anno erano tutti entro i limiti di legge, sono risultati nel 2024 fortemente inquinati.