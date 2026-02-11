GORGONZOLA GRADITO AL LECCO: 1-0 ALLA GIANA, GOL PARTITA DI PELLEGRINO

GORGONZOLA (MI) – Il Lecco espugna il “Città di Gorgonzola” grazie a una rete di Pellegrino, firmando un successo pesante in chiave alta classifica. La sfida inizia su buoni ritmi, con i blucelesti subito propositivi sulla corsia di destra, dove Parker e Kritta cercano di mettere in difficoltà la retroguardia di casa. La prima vera occasione è proprio di Parker, che al 10’ incrocia il destro sfiorando il palo alla sinistra di Mazza. La Giana risponde in contropiede: Renda al 27’ conclude alto di poco, confermando l’equilibrio di un primo tempo molto intenso.

Il Lecco fatica a gestire le rapide ripartenze biancazzurre e Romani finisce sul taccuino dell’arbitro Recchia per un fallo tattico a metà campo. La gara sembra indirizzata sullo 0-0 all’intervallo, ma al 42’ arriva la giocata che spacca il match: Pellegrino anticipa tutti sul primo palo e insacca il gol dell’1-0 ospite. Nella ripresa gli allenatori attingono subito alle panchine, con Valente che inserisce Bonaiti e poi Nova e Furrer per dare freschezza sulle fasce. La Giana cresce alla distanza e crea un paio di nitide palle gol, fermate da un Furlan in serata di grazia che si oppone prima a Galeandro e poi a Lischetti.

Nel finale il forcing dei padroni di casa produce diversi calci d’angolo, ma la difesa bluceleste regge l’urto senza sbandare. Il Lecco prova a colpire in ripartenza, sfruttando la velocità di Nova sulla destra, ma senza trovare il raddoppio.

I quasi trecento tifosi arrivati da Lecco spingono la squadra fino al triplice fischio, trasformando il settore ospiti in una piccola bolgia.

Dopo cinque minuti di recupero, il risultato non cambia: finisce 1-0 per gli uomini di Valente, cinici nel capitalizzare l’episodio decisivo e compatti nel difenderlo. Una vittoria di carattere, che conferma la solidità difensiva dei blucelesti e alimenta le loro ambizioni in zona playoff.