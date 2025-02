GPSBRIANZA ADOTTA L’AUTOCONSUMO CONDOMINIALE

LECCO – GPSBRIANZA ha recentemente implementato un sistema di autoconsumo condominiale presso lo stabile dove ha la sede. Questo segna un importante passo avanti verso l’energia sostenibile e la riduzione delle emissioni di carbonio. Questo progetto innovativo mira a soddisfare le esigenze energetiche dei residenti utilizzando fonti rinnovabili, come i pannelli solari fotovoltaici installati sul tetto dell’edificio.

Il sistema è composto da un impianto fotovoltaico da 7,2 kW con accumulo da 15 kWh, che consente al condominio di massimizzare l’uso dell’energia solare e ridurre ulteriormente la dipendenza dalla rete elettrica nazionale. L’autoconsumo condominiale, noto anche come AUC (Autoconsumo Collettivo), consente ai condomini di produrre e utilizzare energia elettrica direttamente dalle loro fonti rinnovabili, riducendo così i costi energetici. Inoltre, l’energia in eccesso può essere immagazzinata o venduta alla rete, contribuendo ulteriormente alla sostenibilità ambientale.

Il condominio GPSBRIANZA ha collaborato con il Gestore del Sistema Elettrico (GSE) per garantire che l’impianto fosse conforme alle normative vigenti e per accedere ai benefici fiscali e alle tariffe incentivanti previste dal Decreto CACER. Questo decreto, entrato in vigore il 24 gennaio 2024, promuove la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche e gruppi di autoconsumatori.

Gli abitanti del condominio sono entusiasti di questa iniziativa, che non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche alla protezione dell’ambiente. “Siamo orgogliosi di essere il primo condominio della provincia di Lecco a realizzare un progetto di autoconsumo condominiale – ha dichiarato Meroni di GPSBRIANZA – L’autoconsumo energetico è una soluzione efficace per migliorare la nostra qualità di vita e ridurre l’impatto ambientale”.

Un importante contributo è stato fornito da Gilardoni di GPSBRIANZA, che ha collaborato alla redazione dello studio sulla comunità di autoconsumo, garantendo che il progetto fosse solido e ben strutturato. GPSBRIANZA è ora disponibile a offrire aiuto ad altri condomini interessati a implementare sistemi di autoconsumo energetico, dimostrando che è possibile combinare comfort e sostenibilità in modo efficace.